В будущем "Союзы" могут оснащаться двигателями РД-180

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 может появиться в боковых блоках первой ступени ракет-носителей "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации - ЦНИИмаша.

"Надо думать над тем, как и чем заменить великую и легендарную королёвскую "семерку". Она ещё лет десять точно полетает, она конкурентна. Одно из возможных решений - это замена на первой ступени "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" двигателей на РД-180 в "боковушках", - сказал Рогозин.

Интерфакс отмечает, что российское "НПО Энергомаш" производит двигатели РД-180, которые поставляются для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas-V фирмы United Launch Alliance. В 2018 году американским заказчикам было передано, в частности, 11 РД-180, в текущем году - уже три.