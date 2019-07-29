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29.07.2019
Интерфакс-АВН

Самолет ВКС России совершил наблюдательный полет над военными объектами Канады

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Ту-154М ЛК-1
Ту-154М ЛК-1.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov

Лондон. 26 июля. ИНТЕРФАКС - В рамках реализации международного Договора по открытому небу российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил полет над территорией Канады, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Полет продолжался более пяти часов и проходил над военными объектами, расположенными в провинции Квебек и атлантических провинциях Канады.

Он был осуществлен с авиабазы Трентон (провинция Онтарио), куда российский военный самолет прибыл еще в понедельник. После завершения полета Ту-154М ЛК-1 приземлился в аэропорту Галифакса (провинция Новая Шотландия).

В понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда" сообщила, что российские военные наблюдатели в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН) совершат с 22 по 28 июля инспекционный полет над территорией Канады.

Как сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, российский самолет выполнит полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а канадские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

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Страны
Канада
Россия
Продукция
Ту-154
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
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