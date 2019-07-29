Франция обвинила Россию в "ослеплении" западных спутников

Министр обороны Франции Флоранс Парли обвинила Россию в шпионаже за восемью иностранными космическими аппаратами, сообщает ТАСС.

Глава военного ведомства привела в пример спутник "Луч-Олимп", о котором рассказывала еще в сентябре 2018 года. "Я не могу не рассказать вам несколько новостей о нем: с тех пор он оставил "визитную карточку" на восьми новых спутниках, принадлежащих разным странам. За ними шпионили, они были сожжены или же ослеплены", — сказала министр.

По ее словам, "сейчас наши союзники и противники военизируют космос, поэтому мы должны быть готовы".

Также Парли анонсировала создание 1 сентября 2019 года Главного космического командования Франции, которое "придет на смену межвидовому космическому командованию и будет подчиняться ВВС [Военно-воздушным силам] страны, которые станут воздушно-космическими силами".

Комментируя заявление Парли о "Луч-Олимп", гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил сомнение в достоверности озвученных ею данных.

В сентябре 2018 года глава Минобороны Франции заявляла, что российский космический аппарат "Луч" в 2017 году пытался перехватить данные франко-итальянского спутника Athena-Fidus.