Пекин намерен использовать ядерное оружие только для самозащиты. Вчера, 25 июля, газета Deutsche Welle сообщила о том, что Госсовет КНР утвердил новую "Белую книгу" о национальной обороне.

Документ под названием "Национальная оборона Китая в новую эпоху" был опубликован канцелярией Госсовета КНР для того, "чтобы международное сообщество могло лучше понимать развитие национальной обороны Китая". Это уже десятая "Белая книга" по национальной обороне, которую правительство Китая публикует с 1998 года, и первая с 2012 года.

Новая "Белая книга" о национальной обороне Китая. Источник изображения: cri.cn

В "Белой книге", поясняющей общее направление развития ВС Китая, указывается, что КНР может использовать ядерное оружие только в целях самообороны. При этом НОАК обязуется не применять этот тип вооружений против стран, не обладающих ядерным оружием, а также в зонах, где оно запрещено международными соглашениями.

В документе указано, что Китай отказывается от гонки ядерных вооружений и ни при каких условиях не будет применять ядерное оружие первым. При этом НОАК должна совершенствовать техническое оснащение своей армии. Официальный Пекин указывает на то, что в современном мире в военных действиях всё чаще применяются цифровые технологии и интеллектуальные информационные системы, поэтому они будут массово внедряться в китайские вооружённые силы.

Многие эксперты восприняли этот документ с определённым скептицизмом, поскольку в нём указано, что "оборонные расходы Китая в целом являются открытыми и прозрачными, а их темпы роста — рациональными и умеренными. По сравнению с другими крупными странами, соотношение оборонных расходов Китая к ВВП и финансовым расходам, а также оборонные расходы на душу населения страны остаются на низком уровне. В соответствии с уровнем экономического развития страны расходы на оборону Китая будут поддерживать умеренный и устойчивый рост". На самом деле расходы на оборону НОАК стремительно растут, а экспертные оценки финансирования ВС существенно выше официальных данных.