Вопрос закупки истребителей F-16 будет повторно вынесен на рассмотрение парламента Болгарии

ЦАМТО, 26 июля. Парламентский комитет по обороне 13 голосами "за" при 7 "против" 24 июля отклонил наложенное президентом Болгарии вето на ратификацию соглашений о приобретении истребителей F-16 Блок.70 и сопутствующего оборудования.

Против вето проголосовали представители ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), ВМРО (Болгарское национальное движение) и ДПС ("Движение за права и свободы").

По словам председателя комитета по обороне Константина Попова, повторное голосование по вопросу закупки истребителей в парламенте состоится 26 июля.

Ранее в специальном заявлении для СМИ президент Болгарии Румен Радев представил дополнительные разъяснения своих мотивов наложения вето на закон, ратифицирующий соглашения о приобретении 8 самолетов F-16. Президент, в частности, заявил, что "покупка истребителей является долгожданным и необходимым шагом для модернизации болгарских ВВС и оборонного потенциала страны. Но она не может идти в ущерб интересам болгарских граждан, достоинству и суверенитету Болгарии".

Президент заявил о необходимости проведения новых дебатов в парламенте, чтобы дать четкий ответ на вопросы, как защищаются интересы Болгарии при стоимости покупки в 1,1 млрд. евро (без НДС), 100-процентной предоплате и поставке самолетов через 4-5 лет, а также о скрытых и неуказанных расходах, которые Болгария должна будет выплатить впоследствии.

Наложенное Р.Радевым вето является скорее символическим шагом, поскольку у правящей коалиции достаточно мест в парламенте, чтобы преодолеть его (требуется простое большинство голосов).

Как сообщал ЦАМТО, 19 июля Народное собрание Болгарии в двух чтениях в рамках ускоренной процедуры одобрило представленный правительством пакет законопроектов о поставке новых боевых самолетов для ВВС страны, включая международный договор BU-D-SAB "Самолеты F-16 Block-70 и связанная поддержка" (F-16 Block-70 aircraft and associated support), международный договор BU-D-AAA "Боеприпасы в поддержку F-16" (Munitions in support of the F-16), международный договор BU-P-AAD "Ракеты AIM-9X Block II Sidewinder, сопутствующие материалы и услуги" (Sidewinder AIM 9Х Block II Missiles, associated material and services) и международный договор BU-P-LAR "Многофункциональная система обмена информацией - единая тактическая радиосистема MIDS-JTRS, сопутствующая поддержка и оборудование" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment).

Президент Болгарии Румен Радев 23 июля наложил вето на одобренный парламентом пакет. По его словам, из-за ускоренной процедуры принятия закона ряд важных вопросов, таких как цена, пакет поставки, гарантии, сроки поставки, штрафы, компенсация ущерба и т.д. остались невыясненными.

По мнению Р.Радева, при принятии стратегических решений в сфере обороны и национальной безопасности страны необходимо не только обеспечить финансовую выполнимость проектов для государства, но и заручиться широким консенсусом и поддержкой.