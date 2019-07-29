Новое ремонтно-эвакуационное подразделение ВВО получило современные машины РЭМ-КЛ

ЦАМТО, 26 июля. На вооружение недавно сформированного ремонтно-эвакуационного подразделения ВВО, дислоцированного в Амурской области, поступила первая партия современных ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ на базе перспективного вездехода "Урал-532362".

Машина предназначена для ремонта и эвакуации военной техники и вооружения, как в пункте постоянной дислокации, так и в полевых условиях. Основные преимущества РЭМ-КЛ над предшественниками заключаются в его высокой проходимости на местности и установленном более мощном и унифицированном современном оборудовании.

Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ на колесном шасси "Урал-532362" создана по новой компоновочной схеме "кабина над двигателем". Она имеет колесную формулу 8х8, что позволяет эксплуатировать ее на всех видах дорог Дальнего Востока.

РЭМ-КЛ может транспортировать автотехнику полупогрузкой или осуществлять ее буксировку с максимальной скоростью до 30 км/ч по грунтовым дорогам и до 50 км/ч по дорогам с твердым покрытием. На машине имеется кран-манипулятор ИМ-95, обладающий грузоподъемностью около трех тонн и электрогенератор позволяющий проводить ремонтные сварочные работы.

Поступившая техника значительно усилила новое подразделение: возможности ремонтных экипажей повысились в несколько раз, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.