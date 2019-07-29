Войти
29.07.2019
ТАСС

Рогозин: двигатели первой ступени "Союза-2.1а" и "Союза-2.1б" могут заменить на РД-180

231
0
0
Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото
Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

По словам главы Роскосмоса, сейчас нужно думать, чем заменить Р-7, на основе которой созданы ракеты "Союз"

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Двигатели первой ступени на ракетах-носителях "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" могут быть заменены на РД-180. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что сейчас нужно думать, чем заменить легендарную "королевскую семерку" (Р-7, на основе которой созданы ракеты "Союз"). По словам главы госкорпорации, "еще лет 10 она точно полетает".

"Одно из решений возможных - замена на первой ступени на "Союзе-2.1а" и "Союзе-2.1б" двигателей на РД-180", - сказал Рогозин.

Сейчас двигатели РД-180 НПО "Энергомаш" поставляет в США для ракет-носителей Atlas III и Atlas V. Контракты их поставку в США рассчитаны на период до конца 2019 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
22.01.2018
Рогозин ответил американским СМИ, что космическая отрасль РФ финансово не зависит от США
31.05.2016
Не догоняем
26.02.2014
Новости российско-американского сотрудничества в области ракетных двигателей
19.02.2014
Российские ракетные двигатели отпустили в США
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 02:52
  • 175
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 29.07 02:35
  • 13
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 01:05
  • 1
Бить первым: новые корветы получат уникальные радары
  • 29.07 00:32
  • 7
В Индии F-21 "побил" МиГ-35
  • 29.07 00:02
  • 10
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 28.07 22:51
  • 41
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 28.07 22:26
  • 18
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 28.07 19:59
  • 108
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 28.07 17:51
  • 4
Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России
  • 28.07 17:20
  • 12
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 28.07 15:54
  • 14
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 28.07 14:55
  • 2
Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле
  • 28.07 12:24
  • 58
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 28.07 09:04
  • 1
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 28.07 00:32
  • 22
Франция похвасталась "летающим солдатом"