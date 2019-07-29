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29.07.2019
Военно-промышленный курьер

ВСУ пытаются блокировать работу беспилотников СММ ОБСЕ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинские военные использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против беспилотников Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в районе села Лебединское к западу от Мариуполя, БСПЛ выполняют наблюдательные полеты в целях контроля соблюдения достигнутого перемирия.

Об этом пишет Донецкое агентство новостей со ссылкой на данные Управления Народной милиции (УНМ) ДНР.

Республиканская разведка также рассказала о том, что ВСУ проводят инженерные работы на позициях к западу от Горловки.

Накануне сообщалось об активизации работы сил РЭБ по противодействию беспилотным средствам международных наблюдателей сразу на трех участках в Донбассе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
ОБСЕ
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