ВСУ пытаются блокировать работу беспилотников СММ ОБСЕ

Украинские военные использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против беспилотников Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в районе села Лебединское к западу от Мариуполя, БСПЛ выполняют наблюдательные полеты в целях контроля соблюдения достигнутого перемирия.

Об этом пишет Донецкое агентство новостей со ссылкой на данные Управления Народной милиции (УНМ) ДНР.

Республиканская разведка также рассказала о том, что ВСУ проводят инженерные работы на позициях к западу от Горловки.

Накануне сообщалось об активизации работы сил РЭБ по противодействию беспилотным средствам международных наблюдателей сразу на трех участках в Донбассе.