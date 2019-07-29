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29.07.2019
ЦАМТО

В Госдуме заявили в плачевном состоянии кораблей ВМС Украины в Крыму

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Военные корабли ВМС Украины
Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя, январь 2018.
Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

ЦАМТО, 26 июля. Украинские военные корабли, оставшиеся в Севастополе, находятся в плачевном состоянии, заявил "РИА Новости" депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Как напоминает агентство, в Севастополе на момент воссоединения Крыма с Россией в 2014 году базировались порядка 50 кораблей и судов различного назначения Военно-морских сил Украины (ВМСУ). Процесс передачи кораблей Киеву прервали из-за начала конфликта в Донбассе. Сейчас в бухтах Севастополя на стоянках остаются более 30 украинских кораблей, на них подняты Андреевские флаги принимающей стороны, которые означают, что они находятся в иностранном порту.

"День ВМФ России для украинских кораблей пройдет по-будничному. Это имущество украинского флота, а, значит, к российскому празднику не имеет никакого отношения, так что только вахта и шлюпочный флаг – больше ничего. Впрочем, сегодня большая часть этих украинских кораблей, как говорится, в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника", – цитирует "РИА Новости" Д.Белика.

Он подчеркнул, что на украинских кораблях и судах не поднимут праздничные флаги и не украсят иллюминацией.

Празднование 323-й годовщины создания российского военного флота в Севастополе состоится 28 июля. В параде примут участие новые ракетные фрегаты, большие противолодочные корабли, флагман флота крейсер "Москва", также морская авиация Черноморского флота.

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