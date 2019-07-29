Крупную партию противогазов нового образца получит общевойсковая армия ЦВО в Поволжье

ЦАМТО, 26 июля. Более 2000 противогазов нового образца ПМК-4 поступит по гособоронзаказу в третьем квартале текущего года во 2-ю гвардейскую общевойсковую армию в Поволжье.

Новые средства защиты органов дыхания отличаются повышенной эластичностью за счет использования синтетического бутилкаучука и силикона.

В отличие от других образцов, имеющихся в Вооруженных Силах РФ, новые противогазы предусматривают возможность потребления воды в процессе эксплуатации, а также установки средств коррекции зрения, защищают от светового излучения ядовитых веществ, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.