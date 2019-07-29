Крупную партию противогазов нового образца получит общевойсковая армия ЦВО в Поволжье
ПМК-4.
Источник изображения: пресс-служба ЦВО
ЦАМТО, 26 июля. Более 2000 противогазов нового образца ПМК-4 поступит по гособоронзаказу в третьем квартале текущего года во 2-ю гвардейскую общевойсковую армию в Поволжье.
Новые средства защиты органов дыхания отличаются повышенной эластичностью за счет использования синтетического бутилкаучука и силикона.
В отличие от других образцов, имеющихся в Вооруженных Силах РФ, новые противогазы предусматривают возможность потребления воды в процессе эксплуатации, а также установки средств коррекции зрения, защищают от светового излучения ядовитых веществ, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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