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29.07.2019
ЦАМТО

Крупную партию противогазов нового образца получит общевойсковая армия ЦВО в Поволжье

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ПМК-4
ПМК-4.
Источник изображения: пресс-служба ЦВО

ЦАМТО, 26 июля. Более 2000 противогазов нового образца ПМК-4 поступит по гособоронзаказу в третьем квартале текущего года во 2-ю гвардейскую общевойсковую армию в Поволжье.

Новые средства защиты органов дыхания отличаются повышенной эластичностью за счет использования синтетического бутилкаучука и силикона.

В отличие от других образцов, имеющихся в Вооруженных Силах РФ, новые противогазы предусматривают возможность потребления воды в процессе эксплуатации, а также установки средств коррекции зрения, защищают от светового излучения ядовитых веществ, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПМК-4
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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