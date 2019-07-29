В Госдепе не назвали конкретные сроки введения санкций против Турции из-за С-400

ЦАМТО, 26 июля. Представитель Госдепа США Морган Ортагус в ходе регулярного брифинга для журналистов 25 июля затруднилась назвать точную дату введения санкций против Турции, объяснив это тем, что это серьезные действия в отношении союзника по НАТО, передает "РИА Новости".

"Нет временных рамок для принятия решения президентом и (продолжительности) его консультаций с госсекретарем (по вопросу введения санкций), и я бы хотела предложить вам оставить президенту и госсекретарю пространство для действий, чтобы сделать это", – сказала она, отвечая на вопрос, с чем связана отсрочка в введении санкции против Турции из-за покупки ею российского комплекса С-400.

В свою очередь, влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРС С-400, тогда США не будут вводить санкции.

"Я в числе тех, кто считает, что если они не введут в строй С-400, не надо будет вводить санкции. <…> Мой посыл Турции был: давайте оставим уже С-400 и давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле", – цитирует его слова издание Defense One.