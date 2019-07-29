Итальянский авианосец "Кавур" модернизируют под истребители F-35B

Командование ВМС Италии отправило на модернизацию авианосец "Кавур" (Cavour), после которой корабль сможет принимать истребители пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Об этом сообщает FlotProm со ссылкой на Naval Today.

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Авианосец ВМС Италии "Кавур" поставили в док на верфи флота в Таранто, где будут проходить работы по модернизации корабля. Какие именно работы будут проводиться не сообщается, но планируется, что вся модернизация будет закончена уже к весне следующего года, после чего начнется подготовка к развертыванию корабля у восточного побережья США, где пройдут испытания по посадке и взлету с авианосца истребителей F-35B.

С целью замены палубной авиации "Кавура" Минобороны Италии ранее заказало в США для ВМС и ВВС 30 дополнительных истребителей F-35B, которые присоединятся к уже заказанным истребителям версии F-35A. Первый F-35B для ВМС был получен в январе 2018 года.

Новые истребители F-35B заменят на авианосце устаревшие штурмовики AV-8B "Харриер".

Авианосец "Кавур" является флагманским кораблем ВМС Италии. Заложен 17 июля 2001 года, спущен на воду 20 июля 2004 года. Официально передан ВМС 27 марта 2007 года, но введен в эксплуатацию 10 июня 2009 года.

Основные характеристики: Водоизмещение стандартное 27910 тонн, полное более 35000 тонн. Длина 244 метра, ширина 39 метров, осадка 8,7 метра. Скорость хода 30 узлов. Дальность плавания 7000 морских миль на 16 узлах. Оснащен четырьмя газотурбинными двигателями. Экипаж – 486 человек, а также 211 человек авиаперсонала и 360 морпехов.

Авиакрыло (до модернизации): восемь штурмовиков AV-8B "Харриер" и 12 вертолетов. Способен перевозить до 100 единиц колесной техники, либо 24 основных боевых танка, либо 50 тяжелых боевых бронемашин.