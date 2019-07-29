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29.07.2019
ТАСС

Рогозин: стройка на Восточном не прекращается, несмотря на обильные дожди

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Строительство продолжается в графике, отметил генеральный директор Роскосмоса

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Строительство стартового стола на космодроме Восточный продолжается, несмотря на идущие в регионе обильные дожди. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ЦНИИмаш.

"Льет месяц уже. <...> Это место, где 310 солнечных дней в году. Может, климат поменялся. Заливает котлованы, техника работает, очень тяжело", - сказал он, добавив, что строительство продолжается в графике.

Ранее Рогозин сообщил о том, что на Восточном разрабатывают котлован для универсального стартового комплекса под все типы ракеты-носителя "Ангара".

Ранее источник на дальневосточном космодроме сообщал ТАСС, что рабочие компании ПСО "Казань" осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты серии "Ангара". Позднее генеральный директор Роскосмоса подтвердил планы начала заливки бетона под стартовый стол космодрома Восточный осенью 2019 года.

В четверг власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации, поскольку вызванный обильными осадками паводок уже привел к подтоплению целого ряда территорий. В интервью ТАСС глава региона Василий Орлов рассказал, что пик паводка ожидается 27 июля. Всего, по его словам, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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