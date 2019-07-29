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29.07.2019
Военно-промышленный курьер

"Морские котики" ВМС США спиваются в Ираке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Взвод спецназа ВМС США (United States Navy Sea, Air, and Land (SEAL) - "морские котики") отозван из Ирака за "предполагаемое пьянство". Об этом говорится в заявлении Командования специальных операций США (USSOCOM), распространённом на официальной странице USSOCOM в "Твиттере".

"Командованием операции "Непоколебимая решимость" отдан приказ о скорейшей передислокации взвода "морских котиков" в Сан-Диего из-за предполагаемого ухудшения порядка и дисциплины внутри подразделения вне периодов выполнения боевых операций", - проинформировали в американском командовании.

Отмечается, что командир отозванного подразделения "больше не уверен в способности подчинённых выполнять приказы".

По данным СМИ, расследование инцидента в связи с внеуставным поведением спецназовцев ВМС США было начато в этом месяце. Установлено, что около 20 "морских котиков" регулярно употребляли алкоголь, что запрещено правилами пребывания американских военнослужащих в зоне боевых действий на Ближнем Востоке.

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Страны
Ирак
США
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