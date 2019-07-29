Террористы в Сирии развязывают "рельсовую войну"

После поражения на востоке Сирии "Исламское государство" (запрещено в РФ) попыталось восстановить утраченное положение, перейдя к тактике "булавочных уколов". Однако, серия нападений и террористических актов не дала ожидаемого результата. Урон от них оказался незначительным, а меры противодействия стали более эффективными, что привело к очередным потерям в рядах бандформирований.

Однако, террористы, осознав бесперспективность этой тактики, выбрали новую стратегию. Из Сирии начинают поступать сообщения об организации диверсий на железной дороге. Целями нападений террористов стали эшелоны с нефтью и фосфатами, которые следуют через провинцию Хомс. Железнодорожный путь временно вышел из строя.

Также стало известно об атаке на эшелон с нефтью. Под ним был подорван фугас, а затем платформы с цистернами были обстреляны бронебойно-зажигательными пулями. Таким образом, террористы выступают единым фронтом с США, которые стремятся подорвать экономику страны.

До этого Вашингтон объявил торговые санкции, в основном относящиеся к блокаде поставок энергоресурсов. Как следствие были проведены диверсии на подводном нефтепроводе в Тартусе.

Free News сообщает, что в настоящее время Дамаск намерен выправить сложившуюся ситуацию. Командование ВС САР направило подкрепления в район международной автомагистрали, параллельно с которой проходит железная дорога.