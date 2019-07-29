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29.07.2019
Военно-промышленный курьер

Великобритания и Швеция намерены совместно производить новый истребитель

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Источник изображения: vpk-news.ru

Швеция и Великобритания договорились о сотрудничестве в разработке нового истребителя для нужд европейской обороны. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges radio SR.

В 2018 году Великобритания заявила о создании истребителя нового поколения. С лета 2019 года в технологическую группу разработчиков включен шведский концерн Saab. В качестве основы для дальнейшей работы выбран шведский истребитель Gripen, однако, по замыслу проектировщиков в конечном итоге должен быть создан совершенно новый самолет. 

Регнум отмечает, что технологическая группа планирует развернуть серийное производство нового самолета с 2040 года и этот шаг, по мнению Швеции и Великобритании, станет важным фактором укрепления европейской обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Швеция
Продукция
Gripen NG
Компании
SAAB
Проекты
Истребитель 5 поколения
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