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29.07.2019
ТАСС

Китай запустил три спутника дистанционного зондирования "Яогань-30"

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РН "Чанчжэн-2С"
Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2С".
Источник изображения: © EPA/GU MIN

По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, к настоящему моменту космические аппараты находятся на низкой околоземной орбите на высоте 600 км

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Китай в пятницу успешно вывел на орбиту три космических аппарата пятой группировки спутников дистанционного зондирования "Яогань-30" (YG-30-05). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

По ее данным, запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" (CZ-2C) в 11:57 по местному времени (06:57 мск) с космодрома Сичан провинции Сычуань на юго-западе страны.

"Все три спутника были спроектированы и изготовлены в Китае объединенными усилиями CASC и программы пилотируемых космических полетов КНР", - проинформировали в корпорации.

К настоящему моменту космические аппараты находятся на низкой околоземной орбите на высоте 600 км. Это 308-й по счету запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Китай
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CASC
Проекты
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Марс
Чанчжэн
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