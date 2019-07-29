Помпео подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа

США планируют выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.

"Жаль, что россияне решили нарушить ДРСМД", — озвучил позицию американской стороны Помпео.

Он добавил, что Вашингтон не станет повторять ошибку прошлой администрации Белого дома и не станет соблюдать двусторонний договор, из которого вышло другое государство.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

Данное решение стало ответом на выход Соединенных Штатов из соглашения. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.