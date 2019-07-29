Учение 21-й отдельной гвардейской тяжелой мотострелковой бригады

Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" опубликовала небезынтересный материал Андрея Бондаренко "Ударили по командным пунктам "боевиков". На Тоцком полигоне состоялось тактическое учение гвардейской Омско-Новобугской мотострелковой бригады" о тактическом учении на Тоцком полигоне в Оренбургской области дислоцированной там 21-й отдельной гвардейской мотострелковой Омско-Новобугская Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого бригады (тяжёлой).

Напомним, что 21-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада является единственным в Вооруженных Силах России "тяжелым" мотострелковым соединением бригадного уровня, содержасьпо так называемому "штату Б", включающим два танковых батальона, два мотострелковых батальона, два самоходных артиллерийских дивизиона, реактивный артиллерийский дивизион, зенитный ракетный дивизион, и т.д.

Начальник штаба 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (тяжёлой) гвардии полковник Андрей Кондров и начальник службы связи бригады гвардии майор Сергей Дружков на командно-наблюдательном пункте. Тоцкий полигон (Оренбургская область), июль 2019 года (с) "Красная Звезда"

В субботу завершилось бригадное тактическое учение с боевой стрельбой тяжёлого мотострелкового соединения, которое было проведено под руководством командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа гвардии генерал-майора Андрея Колотовкина. В нём в течение шести суток участвовало свыше четырёх тысяч солдат и офицеров личного состава гвардейской Омско-Новобугской мотострелковой бригады, целый ряд приданных авиационных, артиллерийских и других подразделений из соединений и частей ЦВО.

Согласно замыслу учения, батальонные тактические группы от мотострелковых и танковых подразделений во взаимодействии с артиллерией, авиацией отработали уничтожение крупного разрозненного вооружённого формирования условного противника. А тыловые службы бригады - надёжное материально-техническое обеспечение подразделений, прежде всего бое­припасами, горюче-смазочными материалами и продовольствием.

Поскольку это бригадное тактическое учение является важным этапом подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабному учению "Центр-2019", начальник штаба соединения гвардии полковник Андрей Кондров добился на нём слаженных действий непосредственных подчинённых оперативного и разведывательного отделений штаба гвардии майора Андрея Григорьева и гвардии подполковника Игоря Лагунова.

Согласно решению командира соединения гвардии полковника Дмитрия Завьялова был выстроен разведывательно-огневой комплекс, в который вошли БПЛА "Орлан-10" из роты беспилотных летательных аппаратов гвардии капитана Вячеслава Еликова, штатные и приданные огневые подразделения артиллерии под общим началом гвардии подполковника Алексея Олькина. Именно воздушной разведкой на БПЛА "Орлан-10" было выявлено движение НВФ с различных направлений к населённому пункту.

По решению начальника разведки бригады на учении активно и достаточно результативно использовали станции ближней радиолокационной разведки. В том числе портативные РЛС разведки наземных целей 1Л111М "Фара-ВР" и новые малогабаритные РЛС 1Л227 "Соболятник". Последнюю применяли для слежения за действиями своих войск и противника с обнаружением стрельбы из артиллерийских систем как ствольных, так и реактивных.

Особенностью этого бригадного тактического учения стало уничтожение пунктов управления боевиков в ходе огневой подготовки атаки точными ударами авиаторов и артиллеристов. Так, наиболее ярким эпизодом учебного боя стал бомбовый удар пары фронтовых бомбардировщиков Су-24М "Фехтовальщик" из смешанного авиационного полка в Шаголе по командному пункту незаконного вооружённого формирования. Благодаря установленным на этих боевых самолётах прицельно-навигационным комплексам СВП-24 "Гефест" сброшенные ими 12 тонн обычных фугасных авиабомб ФАБ-500 сработали по пункту принятия решений НВФ как высокоточное оружие. Результативные действия приданных соединению авиационных подразделений обеспечил передовой авиационный наводчик от 14-й армии ВВС и ПВО, который работал на КП бригады рядом с командиром бригады гвардии полковником Дмитрием Завьяловым.

Другой командный пункт боевиков поразили артиллеристы. На дальности 15 км бригадная артиллерийская группа 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" в составе штатного 2-го артиллерийского дивизиона соединения под командованием гвардии майора Кирилла Давыдова и приданного 1-го дивизиона гвардейской Одесской артиллерийской бригады гвардии майора Алексея Малькова уничтожила единый центр управления "боевиков" и блокировала дальнейшее их продвижение. Особенно впечатлил произведённый из 36 самоходных орудий залп с общим весом выпущенных снарядов почти в тонну стали и взрывчатки. Он сразу сменился точным беглым огнём. Тяжёлые снаряды буквально перепахали участок 200 на 200 метров тактического поля полигона в районе горы "Медведь".

Здесь накануне учения полигонной командой под общим руководством начальника отдела боевой подготовки армии гвардии полковника Алексея Мельникова был оборудован командный пункт НВФ. Он был помечен расставленными на этих четырёх гектарах полигона 15 мишенями, обозначающими боевую и специальную технику и живую силу противника. Машины обозначались для РЛС несколькими уголковыми отражателями. Всего полигонная команда перед учением изготовила и выставила сотни мишеней. Особенно удачной и зрелищной находкой оказались набивные чучела для снайперов, в которых в "головы" наливали окрашенную воду. Их выставляли и поднимали на дистанции 600-700 метров от передовой. Новые мишени повысили зрелищность снайперской стрельбы. В том числе из 12,7-мм снайперских винтовок АСВК, предназначенных в том числе для поражения живой силы в средствах индивидуальной бронезащиты.

На учение с аэродрома Травяны авиабазы армейской авиации в Каменск-Уральском прилетела пара транспортно-боевых вертолётов Ми-8МТВ-5. Вертолётчики прежде всего сработали по резервам противника. Они нанесли огневое поражение колонне "джихад-мобилей" и поддержали огнём развернувшиеся в боевой порядок мотострелковые и танковые подразделения.

Уничтожением резервов условного противника занимались и артиллеристы. Одну из колонн боевиков в глубине полигона накрыл залпом 18 боевых машин БМ-21 "Град" реактивный артиллерийский дивизион гвардии майора Сергея Панкина.

Свои задачи в ходе учения выполняла батальонная артиллерия - батареи 120-мм самоходных артиллерийских орудий 2С34 "Хоста". Начальник артиллерии бригады гвардии подполковник Алексей Олькин отметил успешное поражение миномётных секций противника батареей гвардии капитана Ильнура Гасимова.

Всего в этом бригадном тактическом учении было задействовано свыше 600 единиц боевой и специальной техники. Из них до 100 танков Т-72БЗ, в том числе последней его модификации 2016 года. То есть с динамической защитой "Реликт", пушкой 2А46М-5-01, двигателем В-92С2Ф, автоматизированной коробкой передач, цифровым дисплеем и телевизионной камерой заднего обзора.

Вместе с танковым батальоном впервые действовала мотострелковая рота, вооружённая новыми боевыми машинами пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок", панорамным прицелом и 4 пусковыми установками ПТУР "Корнет". Новое вооружение танкистов и мотострелков заметно сказалось на результатах выполнения огневых задач в ходе прошедшего учения.

Тактические группы на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-2М, которые возглавили командир 1-го танкового батальона гвардии подполковник Косимджон Абдуллоев и начальник штаба 1-го мотострелкового батальона гвардии капитан Сергей Панов, провели охват и уничтожение разрозненных групп условного противника. И тем самым предотвратили захват инфраструктуры населённого пункта.

(с) "Красная Звезда"