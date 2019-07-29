Первые сторожевые катера проекта HSI 32 для Саудовской Аравии

24 июля 2019 года на предприятии французской судостроительной компании CMN Group в Шербуре состоялся спуск на воду двух первых построенных там для ВМС Саудовской Аравии скоростных сторожевых катеров проекта HSI 32 по контракту 2018 года на строительство 39 таких катеров. Ввиду весьма противоречивого сейчас отношения в Европе к военно-техническому сотрудничеству с Саудовской Аравией, спуск катеров (бортовые номера "315" и "316") состоялся без особой огласки и на нем не присутствовали какие-либо французские официальные лица.

Спуск на воду на предприятии французской судостроительной компании CMN Group в Шербуре головного построенного для ВМС Саудовской Аравии скоростного сторожевого катера проекта HSI 32 (бортовой номер "315"), 24.07.2019 (с) министерство обороны Саудовской Аравии

Напомним, что 13 апреля 2018 года CMN Group заключила соглашение стоимостью 480 млн долл с саудовской компанией Zamil Offhore Services, занимающейся преимущественно морским обеспечением деятельности саудовской нефедобывающей компании ARAMCO (предоставление технического флота, портовая деятельность, судоремонт) на совместную постройку для Саудовской Аравии 39 скоростных сторожевых катеров проекта CMN HSI 32. Из этого числа 19 катеров должны быть построены CMN во Франции, а остальные 20 должны быть собраны на мощностях Zamil Offhore Services в Даммаме в Саудовской Аравии. Теперь два первых катера, законченные постройкой, и спущены на верфи CMN в Шербуре.

Ранее CMN по двум контрактам 2013 и 2015 годов построила шесть катеров проекта HSI 32 для береговой охраны Мозамбика. Сторожевые катера проекта HSI 32, разработанного CMN, имеют цельноалюминиевую конструкцию, полное водоизмещение 132 тонны, длину корпуса 32,2 метра и ширину 7 м. Трехвальная энергетическая установка с дизельными двигателями MTU c тремя водометами обеспечивает максимальную скорость до 45 узлов. Дальность плавания 580 миль на скорости 33 уз. Экипаж 12 человек. Вооружение катеров для Саудовской Аравии включает дистанционно управляемую 20-мм автоматическую артиллерийскую установку Nexter Systems Narwhal, два 12,7-мм пулемета и 5-метровую полужесткую моторную лодку.

Кроме данных сторожевых катеров, CMN также ведет строительство для ВМС Саудовской Аравии трех больших ракетных катеров проекта Combattante FS 56, головной из которых должен быть сдан в 2020 году. Данные три ракетных катера изначально были заказаны CMN саудовской стороной для Ливана, однако в начале 2018 года Саудовская Аравия перезаключила "на себя" контракт с CMN Group cтоимостью около 250 млн евро на их постройку.

CMN Group, основой которой является верфь в Шербуре, с 1992 года контролируется группой Safa, принадлежащей ливанскому бизнесмену Искандару Сафа.

Спуск на воду на предприятии французской судостроительной компании CMN Group в Шербуре первых двух построенных для ВМС Саудовской Аравии скоростных сторожевых катеров проекта HSI 32 (бортовые номера "315" и "316"), 24.07.2019 (с) министерство обороны Саудовской Аравии