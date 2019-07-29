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29.07.2019
ТАСС

Военные России и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ-3

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МБР "Тополь"
МБР "Тополь".
Источник изображения: Минобороны РФ

Как сообщает газета "Красная звезда", РФ провела две такие инспекции, Соединенные Штаты - одну

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские и американские военные на минувшей неделе провели инспекции в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

При этом Россией были проведены две инспекции, Соединенными Штатами - одна.

Кроме того, российские специалисты провели на территории Венгрии проверку в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а на территории Италии - в рамках международного Договора по открытому небу.

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение десяти лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Венгрия
Италия
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ОБСЕ
СНВ-3
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