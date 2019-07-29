Войти
29.07.2019
ТАСС

Российская частная компания выпустит свой первый серийный ракетный двигатель в 2019 году

202
0
0
НСТР Ракетные Технологии
Стендовые испытания двигателя, созданного в НСТР Ракетные Технологии.
Источник изображения: © Кадр из видео "Роскосмоса"

Как сообщили в "НСТР Ракетные технологии", двигатель может использоваться "в составе учебного огневого испытательного стенда для подготовки студентов профильных вузов"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российская частная компания "НСТР Ракетные технологии" запустит серийное производство жидкостных ракетных двигателей в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Серийное производство ракетных двигателей начнется уже в этом году. Завершающие огневые стендовые испытания ЖРД [жидкостный ракетный двигатель] прошли успешно 11 июля 2019 года", - сообщили в компании.

При создании двигателей используются аддитивные технологии. Напечатанная на 3D-принтере часть может по массе достигать до 10% от всего устройства. Испытания проходили в Нововоронеже (Воронежская область).

Испытанный двигатель, подчеркнули в пресс-службе, может использоваться "в составе учебного огневого испытательного стенда для подготовки студентов профильных вузов". В перспективе компания рассчитывает создать более мощную версию, которая станет маршевым двигателем метеоракеты.

В феврале в "НСТР Ракетные технологии" заявили о намерении построить в 8,5 км от Воронежа завод по производству двигателей. Окончательный проект будет завершен в ближайшие несколько месяцев. Планируется, что комплекс будет включать в себя производственный и административно-бытовой корпуса, а также помещения для испытаний.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
31.03.2017
АО «РТ-Техприемка» сертифицировало АО «Экситон»
21.09.2016
СМИ: малые корабли ВМФ России оснастят новейшей цифровой пушкой
22.04.2015
За глоток свежего керосина — часть I
23.09.2014
"Рособоронэкспорт" участвует в трех тендерах
06.05.2011
Более сотни образцов ВиВТ представит "Рособоронэкспорт" на 2-й международной выставке "АЙДЕФ-2011" в Стамбуле
29.06.2007
Новейший малозаметный корвет проекта 20382 "Тигр" представлен участникам и гостям 3-го Международного военно-морского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 02:52
  • 175
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 29.07 02:35
  • 13
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 01:05
  • 1
Бить первым: новые корветы получат уникальные радары
  • 29.07 00:32
  • 7
В Индии F-21 "побил" МиГ-35
  • 29.07 00:02
  • 10
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 28.07 22:51
  • 41
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 28.07 22:26
  • 18
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 28.07 19:59
  • 108
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 28.07 17:51
  • 4
Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России
  • 28.07 17:20
  • 12
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 28.07 15:54
  • 14
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 28.07 14:55
  • 2
Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле
  • 28.07 12:24
  • 58
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 28.07 09:04
  • 1
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 28.07 00:32
  • 22
Франция похвасталась "летающим солдатом"