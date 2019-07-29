США планируют активнее действовать в серой зоне

Ученые объяснили политикам и военным, что нужно сделать, чтобы победить в гибридной войне

В США и в других странах Запада вот уже несколько лет ведется активное обсуждение так называемых серых зон (Gray zone, GZ), которые вполне можно обозначить как театры противодействия или, говоря военным языком, театры боевых действий конкурирующих государств в борьбе за свои национальные интересы, на которых используются не войска, а другие формы и методы воздействия на противника. Правда, при этом демонстрируется вероятность применения войск в случае неблагоприятного развития событий для какойто из конфликтующих сторон. Эти интересы имеют весьма объемную структуру и включают такие взаимосвязанные и тоже масштабные сферы, как внутриполитическая, экономическая, духовная, международная и военная.

Последняя из этих сфер тщательно изучается экспертами военных ведомств и членами научных сообществ, занимающихся решением военных проблем. Это объясняется тем, что серые зоны являются промежуточными областями, решение задач в которых происходит без прямых военных столкновений, методами так называемых гибридных войн, в ходе которых нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибернетических атак, а также путем оказания поддержки формированиям инсургентов, действующих на территории противника. В этом случае эскалация конфликта не доводится до уровня, на котором становится возможным вмешательство ООН на основе резолюции "Об агрессии" от 14 декабря 1974 года, введение в действие статьи 5 Договора о коллективной обороне НАТО или ужесточение экономических и иных санкций противостоящих стран.

Термин "серая зона" в настоящее время в юридическом контексте до конца еще не отработан, и разные ведомства вкладывают в него свой смысл. Правда, как утверждают эксперты, понятие "серая зона", которое содержится в доктринальных документах МО США, проработано довольно тщательно. Так, в "Белой книге" командования специальных операций (КСО) США под названием "Определение серой зоны" эта зона определяются как пространство конкурентных взаимодействий между государственными и негосударственными субъектами и внутри них.

В МО США планирование операций в серой зоне включает создание таких условий в политической и военной областях некоторого государства, региона или на мировой арене в целом, когда у различных субъектов возникают проблемы с адекватной оценкой складывающейся обстановки, эффективным использованием ВС и проведением соразмерных обстоятельствам политических акций.

Западные авторы концепции серой зоны ищут примеры ее современного использования вне рамок стратегий, применяемых в повседневной практике США и НАТО. К ним они относят действия Китая в ЮжноКитайском море, России на юговостоке Украины, в Центральной Европе и на Среднем Востоке, Ирана в Ираке, в Сирии и Ливане. Смысл таких действий, утверждают специалисты, заключается в том, что эти страны оспаривают лидерство США, союзы и партнерские связи в Восточной Европе, Восточной Азии и на Среднем Востоке с целью продвижения собственного видения многополярного мира, в котором Америка будет более ограничена в действиях, а ее влияние значительно снижается.

Важной характеристикой серой зоны является возможность ее поэтапного использования. Целью таких действий является не последовательное достижение определенных оперативнотактических результатов, а формирование из относительно маломасштабных акций мощного и нарастающего потока событий, который становится катализатором формирования абсолютно новой стратегической реальности.

При действиях в серой зоне, как и на войне, могут быть получены стратегические результаты, однако это не война, потому что в данном случае используемые методы являются уникальными комбинациями способов запугивания, принуждения и агрессии, которые пошагово применяются для подавления сопротивления, достижения локальных или региональных преимуществ и использования рисков в своих интересах. Исходя из этого серую зону можно определить как промежуточное пространство между традиционными состояниями войны и мира.

Применяемые в серой зоне методы и средства не соответствуют линейному характеру традиционных военных конфликтов. Нелинейный характер их развития в серой зоне является важнейшим фактором, позволяющим получить значительные стратегические преимущества путем проведения относительно маломасштабных акций. В докладе Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS), опубликованном в середине этого месяца, говорится, что США необходимо разработать единый план проведения кампании по реализации государством действий в серой зоне, то есть план проведения мероприятий, которые находятся за пределами границ традиционного государственного регулирования, но не превышают порог прямого военного конфликта, что позволит США продвигать свои интересы за пределами общепринятых методов дипломатии, избегая при этом военных действий.

В качестве примеров подобных антиамериканских действий в докладе упоминалась деятельность Китая по строительству островов в ЮжноКитайском море, российские кампании по влиянию на выборы, северокорейские кибератаки и поддержка Ираном вооруженных формирований боевиков. Аналогичные действия самих США в серой зоне в докладе не упоминались. Авторы доклада рекомендуют федеральному правительству сосредоточить свои усилия на защите конституционных принципов США, на обеспечении экономической жизнеспособности Америки и на усилении ее международного влияния.

Защита конституционных принципов США включает обеспечение безопасности выборов, привлечение граждан к борьбе с дезинформацией и политическим принуждением, а также защиту свобод и справедливого отношения к СМИ. "Большинство конкурентных преимуществ США лежат за пределами непосредственного влияния правительства США. Давление на культуру, экономическое влияние и информационное воздействие исходят в основном от частного сектора и отдельных гражданских структур американского общества", – отмечается в документе.

Содействие экономической жизнеспособности США основано на сохранении доллара в качестве мировой резервной валюты, что усиливает силу экономических санкций Америки. Оно также включает расширение доступа США на рынки через свободную торговлю и иностранную помощь, что содействует росту экономики США и предоставляет альтернативные варианты выбора направлений экономической деятельности их конкурентов в серой зоне. В рамках этого направления должна также обеспечиваться поддержка частного сектора через гранты и другие инвестиции. Кроме того, здесь упоминается и иммиграция как стимул роста экономического могущества Вашингтона. "США должны иметь иммиграционную стратегию, которая поддерживает их конкурентоспособность в важнейших инновационных областях. Иммиграция была основным элементом технологического доминирования США. В период 1995–2005 годов более половины новых компаний Силиконовой долины были основаны иммигрантами", – заявляют авторы доклада.

Отчет по аналогичной тематике с названием "Другими средствами. Кампания в серой зоне" в том же месяце выпустили и аналитики мозгового треста Пентагона корпорации РЭНД.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"