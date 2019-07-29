Закономерные случайности, которые НАТО позволяет только себе

На засвеченных прессой европейских базах США размещены атомные бомбы

В июле 2019 года появилась измененная версия доклада Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, который впервые был обнародован в апреле и содержал сенсационную информацию по размещению ядерного оружия США на военных базах в Европе. Однако весной бурной реакции на секретную новость не последовало, так как она давно перестала считаться тайной.

В откорректированном варианте документа сведения о местах хранения атомного вооружения были удалены, но бельгийская газета De Morgen заявила, что доклад подтвердил факт размещения американского ядерного оружия в Бельгии, и, кроме того, еще в четырех странах – Италии, Германии, Нидерландах и Турции, всего 150 боеголовок. Washington Post сообщила, что перечень засекреченных мест в Европе, где находится ядерное оружие, был случайно выложен в открытом доступе.

Сенатор Джозеф Дей из Канады, автор отчета "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружением и ядерные силы союзников", объяснил, что первая опубликованная версия была черновиком, все использованные данные подбирались из открытых источников, а более поздний вариант документа уже не содержит ссылки на секретные базы.

В Бельгии догадывались о наличии на ее территории американских ядерных бомб B61, однако эта информация властями не подтверждалась. В стране действует Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года, участниками которого являются 190 государств, за исключением Индии, Пакистана, Израиля и вышедшей из него в 2003 году КНДР. Важным дополнением являлись резолюции и заверения ядерных стран по вопросу о гарантиях безопасности для остальных государств – участников Договора, не имеющих подобного вооружения. Статус официальных ядерных держав закреплен за США, Великобританией, Францией, Китаем и Россией, ставшей правопреемницей СССР.

Бельгийская De Morgen сообщила, что объявлено "наконецто черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие", не признавать хранение атомных бомб теперь будет невозможно. Ранее отрицание данного факта блокировало дебаты о выводе вооружения из страны.

Но могла ли сверхсекретная информация попасть в СМИ "случайно"? Некоторые эксперты сомневаются, что такое возможно.

В отчете сенатора Дея указывается, что ядерное оружие остается центральным элементом политики НАТО и сильно зависит от стратегических сил Соединенных Штатов Америки, а также Франции и Соединенного Королевства. В докладе говорится: "Все больше участников со сложными связями, поддерживаемыми новыми технологиями, делают новую гонку ядерных вооружений более вероятной и опасной". Заявления, что необходимы обновленные формы сдерживания, могли подкрепляться сведениями о существующих на территории союзников базах и имеющихся на них ядерных зарядах. С целью демонстрации военного потенциала союзников НАТО эти данные также очень наглядны.

В материалах весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО звучали слова: "У всех нас есть огромный потенциал, чтобы собраться вместе и создать объединенный щит, чтобы дать понять потенциальным противникам, что их усилия не подорвут жизнеспособные союзные страны".

В докладе содержится предостережение о том, что роль Китая и других ядерных держав рискует осложнить соперничество, усугубляемое прекращением Договора о ракетах средней и меньшей дальности – ДРСМД. Соединенные Штаты объявили 1 февраля 2019 года о приостановлении своих обязательств по ДРСМД. На следующий день Кремль предпринял те же шаги.

Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая перед Федеральным собранием в феврале 2019 года, что в случае установки в Европе американских ракет и систем противоракетной обороны Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только на европейских территориях, из которых для страны будет исходить прямая угроза, но и в отношении центров принятия решений о применении угрожающих ракетных комплексов.

После расторжения Договора РСМД, по мнению канадского сенатора, должны возобновиться дебаты о правильном соотношении сил и согласованном контроле над вооружениями. В ближайшее время будет все больше уделяться внимания ядерной позиции НАТО, и крайне важно, чтобы парламентарии НАТО были проинформированы о проблемах этого сложного вопроса, считает Джозеф Дей. Октябрьское заседание Парламентской ассамблеи в Лондоне получит обновленную версию доклада.

Наращивание ядерного потенциала стран – членов НАТО может продолжаться за счет модернизации старых видов вооружения, разработки нового оружия, а также средств их доставки.

Ядерная бомба В61 была разработана в1963 году и является одним из старейших боеприпасов стратегических сил США. Она подвергалась модернизации 12 раз и у В6112 теперь комбинированная система наведения, обеспечивающая высокую точность поражения цели. Важным направлением ее совершенствования была доработка для установки на американские самолеты. Все действия Пентагона подтверждают намерения США сохранить развернутые ядерные средства, способные достигать российской территории, и обеспечивать их максимальную боевую готовность.

США, прикрываясь мифом о российской угрозе, размещают войска и вооружение в Европе, не учитывая того, что страны – члены НАТО фактически становятся заложниками американской агрессивной политики по отношению к России. В непосредственной близости от границ РФ альянс наращивает свое военное присутствие, повышает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, отрабатывает вопросы применения ядерного оружия. Такую направленность активно поддерживают Польша, Эстония, Латвия, Литва, а также ряд скандинавских государств, включая и не входящую в блок НАТО Швецию.

Но такие страны, как Германия, Италия, Греция, пытаются выражать свое недовольство по поводу американского военного присутствия, которое еще должно и оплачиваться их налогоплательщиками. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выдвигают идеи создания общеевропейской армии, которые в США по вполне объяснимым причинам критикуются.

Международная обстановка в настоящее время не должна подвергаться дополнительному и безответственному обострению, считает президент России. В российской военной концепции превентивный ядерный удар не предусмотрен, но в ответ на агрессию Россия готова применить свое оружие.