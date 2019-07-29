Пентагон недоволен своим стрелковым оружием

Американские сухопутные войска и морпехи в 2023 году получат новые пулеметы и карабины

Армия США намерена отказаться от ручных пулеметов M249 и автоматических карабинов M4 и начиная с 2023 года приступить к перевооружению своей пехоты на новые образцы стрелкового оружия. Годом ранее американское военное ведомство уже сообщало об объявлении тендера на разработку перспективных образцов в классе ручных пулеметов и штурмовых винтовок или карабинов. Тогда же было заявлено, что армию не устраивает стрелковое оружие калибра 5,56мм. Это недовольство вызвано тем, что вслед за законодателями мод новейшего времени – американской пехотой – другие армии мира, в том числе Россия и Китай, стали облачать своих пехотинцев в защитные комплекты, состоящие из бронежилетов, специальной противоминной обуви, кевларовых касок и прочих элементов. И эта амуниция оказалась не по зубам стрелковому оружию малого калибра. К тому же российские ВС и НОАК планируют создание новых экипировок для своих солдат. В частности, еще в феврале текущего года было заявлено, что Сухопутные войска и ВДВ РФ ожидают новую версию бронежилета защитного комплекта "Ратник2", которая, по словам разработчика, может выдержать попадание пули от снайперской винтовки с расстояния 10 м.

6,8ММ ПРОТОТИПЫ

В настоящее время на полигоне Абердин в Мэриленде проходят тестирование прототипы перспективных ручных пулеметов в рамках программы "Стрелковое оружие отделения нового поколения" (Next Generation Squad Weapon – NGSW). Об этом сообщило интернет-издание Military.сom, ссылаясь на слова военного чиновника, ответственного за реализацию проекта NGSW, бригадного генерала Дэвида Ходне. Из того же источника стало известно, что до первого квартала предстоит выбрать новые образцы ручного пулемета и автоматического карабина, которые должны поступить на вооружение американской пехоты в первом квартале 2023 года. Он также пояснил, что большой промежуток времени от конца испытаний до вооружения новыми образцами первого пехотного подразделения запланирован с учетом возникновения непредвиденных обстоятельств, которые практически всегда сопутствуют внедрению чеголибо нового. Он отметил, что программа NGSW является лишь частью общего плана модернизации, проводимой группой, наименование которого можно перевести как "Армейское командование перспективных разработок" (Army Futures Command – AFC). Исследовательские центры Вооруженных сил США совместно с AFC и другими службами пришли к выводу, что ныне состоящий на вооружении американской армии патрон M855A1 калибром 5,56х45-мм неэффективен против современных средств личной защиты пехотинца войск вероятных противников. И требуется его срочная замена на более крупный калибр 6,8мм. Соответственно все стрелковое оружие, находящееся на вооружении Сухопутных войск США, будет заменено на другое – именно этого калибра.

На данном этапе, который продлится до августа, представители армии выберут три фирмы, чьи разработки будут соответствовать строгим техническим требованиям заказчика. Наименования предприятий, участвующих в тендере, и предъявляемые армией технические требования к новым образцам стрелкового оружия сохраняются в секрете. Прессе было озвучено только то, что есть уникальные инновационные решения для перспективных пулеметов и винтовок. Помимо самого оружия разработчики предлагают свои варианты нового патрона – есть среди них образцы, исполненные в традиционной манере с использованием латунных гильз. Предлагается также принципиально новый подход к дизайну перспективного – телескопического – 6,8мм патрона. Ранние его образцы оказались конструктивно несовершенными, но теперь есть новые решения по его значительному улучшению. Внедрение этого боеприпаса многие эксперты считают очень перспективным. Кроме того, заказчиком были предъявлены новые требования к системам прицеливания.

РАЗРАБОТЧИКИ

Можно предположить, что в числе избранных разработчиков окажутся компании: FN Herstel и Colt. Первая, имеет бельгийское происхождение и является производителем неплохо себя зарекомендовавшего ручного пулемета отделения (Squad Automatic Weapon – SAW) M249. Данное оружие исполнялось в двух вариантах: 5,56мм (патрон SS109/М855…) и 7,62х51-мм (Minimi). В 1984 году после долгих тестов командования Морской пехоты и Армии США предпочли отечественным разработчикам бельгийскую фирму и сделали выбор в пользу Fabrique Nationale Herstel. Этот прецедент говорит о многом, в первую очередь он указывает на неумение разрабатывать современное автоматическое стрелковое оружие американскими оружейниками.

Второй из претендентов – Colt’s Manufacturing Company, старейшая из американских оружейных фирм, которая была основана Сэмюэлем Кольтом в далеком 1836 году. За более чем 180летнее существование эта компания пережила множество преобразований. В своем современном воплощении она явила миру штурмовую винтовку M16 и более поздний карабин M4. Обе модели были разработаны во множестве модификаций. Главными недостатками и того, и другого образцов стрелкового оружия стали их автоматика и затворная группа. При значительном загрязнении эти узлы стабильно дают отказ в работе. В M16 и M4 конструкторы даже вынуждены были сделать специальное дополнительное устройство для досыла патрона в патронник. Честно говоря, им было бы проще скопировать автомат Калашникова. Как бы то ни было, американцы продолжают воевать с этим – не очень приспособленным для тяжелых условий – оружием.

Отказ военных США приобретать те или иные образцы вооружений отечественного производства в пользу иностранных производителей наблюдается не только в сегменте стрелкового оружия и не только вообще в секторе вооружений. Сейчас амуницию, обмундирование и некоторое оборудование, используемые в Вооруженных силах США, производится в основном в различных странах ЮгоВосточной Азии. Не удивлюсь, если в качестве разработчика новых прототипов карабинов и ручных пулеметов Пентагон предпочтет иностранцев. Впрочем, полный переход на новое стрелковое оружие будет длиться очень долго. Дело в том, что военным ведомством США уже закуплено огромное количество M249, M4 и боеприпасов к ним. На это потрачено немало средств, а в Америке деньги считать умеют.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО