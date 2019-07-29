Проблемы с ремонтом самолетов Ан-140 морской авиации

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Германа Костринского и Николая Сергеева "Военный Ан-140 отремонтируют в суде. ОАК напомнили об угрозе безопасности государства", военная прокуратура через суд добивается от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) ремонта и сервисного обслуживания самолета Ан-140-100, поставленного Тихоокеанскому флоту (ТОФ). Мосгорсуд признал иск направленным на защиту неимущественных прав, поскольку он касается "создания угрозы безопасности государства", его повторно рассмотрит Замоскворецкий райсуд. ОАК не может отремонтировать самолет: единственным сертифицированным заводом является самарский "Авиакор", но у него для ремонта нет украинских комплектующих.

Первый из двух полученных авиацией Тихоокеанского флота ВМФ России транспортно-пассажирских самолетов Ан-140-100 (регистрационный номер RF-08853, заводской номер 14А005), переданный в декабре 2014 года. Новосибирск, 2018 год (с) NSK spotter / russianplanes.net ( ccылка )

Мосгорсуд возвратил на рассмотрение Замоскворецкого райсуда Москвы иск военной прокуратуры к ОАК, в котором военные требуют от корпорации отремонтировать самолет Ан-140-100. Исходно иск был отклонен, поскольку судья счел, что речь идет об экономическом споре. Однако прокурор 75-й военной прокуратуры ТОФ подполковник юстиции Игорь Бадажков сумел убедить Мосгорсуд, что речь идет о снижении боеготовности войсковой части №62250-2, "создании угрозы безопасности государства и возникновении предпосылок к нарушению защиты целостности и неприкосновенности территории РФ", а также "к нарушению охраняемых законом интересов государства". Дата слушаний пока не назначена.

Суть иска в том, что между Минобороны и ОАК как с единственным поставщиком в 2016 году был заключен контракт на обслуживание самолетов в соответствии с постановлением правительства №1420-82 "О гособоронзаказе на 2016 год". Однако данный Ан-140-100 построен самарским заводом "Авиакор" (входит в "Русские машины" Олега Дерипаски).

Собеседник "Ъ" в авиапроме утверждает, что, хотя контракт заключен с ОАК, работы по сервисному обслуживанию Ан-140-100 проводятся на "Авиакоре". На заводе фактически подтвердили эту информацию. Представитель "Авиакора" объяснил "Ъ", что завод является единственной в России сертифицированной базой техобслуживания самолетов данного типа: "Все работы, кроме тех, где требуются импортные комплектующие, выполнены. Задержка носит временный характер, в самое ближайшее время работы будут завершены".

В ОАК говорят, что материалы по данному исковому заявлению в корпорацию не поступали, поэтому "что-либо прокомментировать по существу не представляется возможным".

Самолет Ан-140-100 разработан украинским госпредприятием "Антонов". "Авиакор" включился в кооперацию с украинцами в 2006 году. В 2013 году "Авиакор" подписал с "Антоновым" договор о разработке военно-транспортной версии самолета Ан-140-100, в котором обязался финансировать завершение разработки самолета, после чего "Антонов" должен был передать все интеллектуальные права на него. Но после присоединения Крыма к РФ и разрыва военно-технического сотрудничества с Украиной поставки комплектующих для машины прекратились. В мае 2016 года "Авиакор" передал Минобороны последний Ан-140-100, собранный из комплектующих, поставленных на завод до российско-украинского кризиса.

Собеседники "Ъ" в авиапроме объясняют, что сегодня российские компании получают комплектующие "Антонова", закупая их через юридические лица, зарегистрированные в Белоруссии или других третьих странах.

Всего Тихоокеанский флот получил три Ан-140-100, последний из них был передан в феврале 2017 года. "Получение авиационной техники стало очередным этапом программы планового обновления военно-транспортной авиации Тихоокеанского флота",- заявляли тогда в пресс-службе ТОФ. Максимальная пассажировместимость самолета составляет 52 человека, максимальная дальность - до 3,7 тыс. км.

"Фактически Ан-140-100 - это легкий пассажирский самолет, используемый в основном для перевозки личного состава",- говорит главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. По его словам, кроме России самолет эксплуатировался только на Украине, в Иране и Азербайджане. В качестве альтернативы данному типу судов в определенных ситуациях можно использовать чешские L-410.

Партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко отмечает, что требование совершить определенные действия носит неимущественный характер. При этом в данном случае требование возникает из заключенного коммерческого контракта по сервисному обслуживанию самолетов. Сложившиеся отношения носят чисто экономический характер, значит, теоретически подсудны именно арбитражному суду, полагает юрист. В этой части вывод Мосгорсуда выглядит "достаточно спорным".