Войти
29.07.2019
bmpd.livejournal.com

Китайский разведывательный подводный дрон-акула

236
0
0

Оригинал взят у коллеги dambiev в Китайский разведывательный подводный дрон-акула

На 5-й Пекинской международной выставке оборонных технологий, которая проходит в Китайском национальном конгресс-центре продемонстрирован подводный разведывательный дрон-акула.

Бионический беспроводной подводный дрон снабжен камерами с автоматической балансировкой высокого разрешения, функцией предотвращения столкновения с препятствиями и способностью самостоятельно возвращаться на базу. Опционально возможна установка дополнительного оборудования военного назначения. Максимальная глубина погружения до 150 метров.

Еще немного фотографий с выставки

Бионические подводные роботы

Ударный дрон Hawa Tomahawk H16. В зависимости от миссии на беспилотник может устанавливаться 20 вариантов модульного вооружения и разведывательного оборудования

.

Ударные беспилотные летательные аппараты вертолетного типа китайской компании Ziyan

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
БПЛА
Робот
Похожие новости
19.11.2018
Бесчеловечная угроза с неба
14.05.2018
Трамп развязал гонку высокотехнологичных вооружений
02.03.2016
Военная конкуренция США, России и Китая (JB Press, Япония)
18.11.2014
На обочине нечеловеческого прогресса
14.10.2013
Самая надежная гарантия национальной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 02:52
  • 175
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 29.07 02:35
  • 13
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 01:05
  • 1
Бить первым: новые корветы получат уникальные радары
  • 29.07 00:32
  • 7
В Индии F-21 "побил" МиГ-35
  • 29.07 00:02
  • 10
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 28.07 22:51
  • 41
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 28.07 22:26
  • 18
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 28.07 19:59
  • 108
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 28.07 17:51
  • 4
Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России
  • 28.07 17:20
  • 12
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 28.07 15:54
  • 14
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 28.07 14:55
  • 2
Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле
  • 28.07 12:24
  • 58
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 28.07 09:04
  • 1
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 28.07 00:32
  • 22
Франция похвасталась "летающим солдатом"