Оригинал взят у коллеги dambiev в Китайский разведывательный подводный дрон-акула

На 5-й Пекинской международной выставке оборонных технологий, которая проходит в Китайском национальном конгресс-центре продемонстрирован подводный разведывательный дрон-акула.

Бионический беспроводной подводный дрон снабжен камерами с автоматической балансировкой высокого разрешения, функцией предотвращения столкновения с препятствиями и способностью самостоятельно возвращаться на базу. Опционально возможна установка дополнительного оборудования военного назначения. Максимальная глубина погружения до 150 метров.

Еще немного фотографий с выставки

Бионические подводные роботы

Ударный дрон Hawa Tomahawk H16. В зависимости от миссии на беспилотник может устанавливаться 20 вариантов модульного вооружения и разведывательного оборудования

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Ударные беспилотные летательные аппараты вертолетного типа китайской компании Ziyan