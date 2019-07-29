Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Первый машинокомплект БТР-3Е1КШ для лицензионной сборки в Таиланде отгружен "Укрспецэкспортом"

В мае 2019 г. [украинская] Государственная Компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" отправила в Таиланд для корпорации Datagate Co. Ltd. (115 Thoet Damri Road, Thakolsuk Place Building DUSIT, Bangkok, 10300) первый машинокомплект командно-штабной машины БТР-3Е1КШ в разобранном состоянии БТР-3Е1КШ 77.КШ.В1332А.

Вес - 17968,0 кг. Цена - 1,132 млн. долл. Отгрузка на условиях CFI порт Chachengsao.

5 ноября 2015 г. в последний день проведения Международной оборонной выставки Defense & Security 2015 (г. Бангкок, Королевство Таиланд) ГК "Укроборонпром" сообщил о подписании рамочного соглашения с уполномоченным предприятием со стороны Министерства обороны Таиланда по производству БТР-3Е1, различных модификаций и машин на его базе и обеспечению его сервисного обслуживания в королевстве.

Тайская сторона обеспечит базу крупноузловой сборки украинской техники и ее дальнейшее техническое сопровождение. Детали были согласованы с заместителем главного финансиста Министерства обороны Таиланда и советником Главнокомандующего Королевской Тайской Армии Чайчапатом Хутрасином.

По-видимому, твердый контракт заключен в конце прошлого года.

Ранее по аналогичной схеме налажена сборка БТР-3 в Мьянме.

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Кооперация с Таиландом позволяет Украине запустить в серийное производство БТР-3КШ, - Букин

ГК "Укроборонпром" отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ для лицензионной сборки в этой стране. Об этом сообщил генеральный директор Концерна Павел Букин.

"Рассматриваем эту экспортную поставку как маркер углубления нашего сотрудничества с Таиландом - стратегическим партнером Украины в Юго-Восточной Азии. Украина имеет серьезные перспективы в этом направлении и должны их использовать в своих национальных интересах", - подчеркнул П. Букин.

По его словам, несколько лет назад заключено рамочное соглашение с уполномоченным предприятием Министерства обороны Таиланда по производству БТР-3Е1, различных модификаций и машин на его базе, а также - по обеспечению сервисного обслуживания в королевстве.

"Командно-штабная машина БТР-3КШ на базе БТР-3 является совместным проектом КБТЗ, который входит в состав Укроборонпрома, других предприятий Концерна и частных компаний, разработана по заказу командования Сухопутных войск Королевства Таиланд в кооперации с Институтом оборонных технологий Министерства обороны Таиланда", - уведомил глава концерна.

По его мнению, в нынешних условиях расширения экспортных поставок является единственной возможностью обеспечить инновационное развитие предприятий Укроборонпрома. "Кооперация с Таиландом позволила Украине расширить линейку БТР-3 и запустить в серийное производство абсолютно новую боевую машину мирового уровня", - отметил гендиректор.

Справка: БТР-3КШ является новой машиной в линейке БТР-3, оснащенной автоматизированной системой управления боем, которая объединяет передаваемую защищенной цифровой связью информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения. Система управления боем выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение.

БТР-3КШ имеет в своем составе беспилотные комплексы, которые позволяют самостоятельно получать уточненную информацию. Сейчас в составе БТР-3КШ применяются БЛА "Рама" от ГП "ОКБ Авиации общего назначения", входящая в состав Концерна. Для самообороны машина оснащена бойовим модулем "ИВА-М" с 12,7-мм пулеметом, оснащенным дневным и тепловизионным прицелом с дальномером, системой постановки дымовой завесы разработки ПАО "Чезара". КШМ БТР-3КШ рассчитана на экипаж численностью 9 человек.

В командно-штабную машину можно интегрировать любой беспилотный комплекс и легкий боевой модуль. Характеристики високопроходного шасси 8х8 БТР-3КШ позволяют достигать скорости 100 км/ч с возможностью форсировать водные преграды.

"Киевский бронетанковый завод" готов начать государственные испытания с участием украинских военных с целью начала серийного производства этих машин для украинской армии.

Предприятия Концерна в соответствии с государственным контрактом, заключенным в 2017 году, должны изготовить для потребностей ВСУ другую модификацию бронетранспортера - БТР-3ДА в количестве 20 единиц. Но пока ГП "Киевский бронетанковый завод" не поставляет эти машины из-за отказа Минобороны согласовать расчетно-калькуляционные материалы с учетом повышения цен на затраты по производству.

Соответствующий государственный контракт заключен по ценам, действительным на апрель 2017 года. В течение 2018 года цены на комплектующие изделия, энергоносители и другие расходы значительно увеличились, что существенно повлияло на стоимость БТР-3ДА. Также в Минобороны не решен вопрос допуска в производство иностранной бронестали. Для урегулирования спорных вопросов с Минобороны ГП КБТЗ обратилось в суд.