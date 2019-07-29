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29.07.2019
Газета.ru

Шпионский скандал: вся Австрия ищет "сотрудника ГРУ"

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Источник изображения: gazeta.ru

Австрия объявила в розыск "сотрудника ГРУ Игоря Зайцева"

В Австрии вспыхнул новый шпионский скандал антироссийской направленности. В розыск объявлен 65-летний якобы "сотрудник ГРУ Игорь Зайцев", который за несколько сот тысяч евро покупал у местного полковника - работающего в отделе снабжения австрийской армии - секретную информацию. Вена уверяет, что два офицера "поддерживали связь с помощью самых современных шпионских технологий", разрешение было получено из Москвы.



Прокуратура Зальцбурга объявила в розыск 65-летнего россиянина Игоря Зайцева, который якобы является сотрудником ГРУ и занимался шпионажем против Австрии. Австрийская полиция начала поиск уроженца Москвы по всей стране.

В рамках этого дела уже были проведены несколько обысков. Речь идет о предательстве государственных секретов и преднамеренном разглашении военной тайны. Поэтому против подозреваемого был выдан международный ордер на арест, передают местные СМИ.

"Зайцев Игорь Егорович подозревается в причастности к тайной внутренней деятельности российской военной разведки Главное разведывательное управление в ущерб Австрийской Республике", - говорится на сайте Федерального министерства внутренних дел Австрии.

Дело напрямую связано с недавним шпионским скандалом в Зальцбурге. По версии следствия, россиянин хотел завербовать отставного полковника австрийской армии 70-летнего Мартина М., который уже несколько месяцев сидит в заключении.

"В ходе расследования, проведенного дипломатической службой, была задокументирована оперативная встреча между шпионом Вооруженных сил и российским военным. Австрийцу в обмен на раскрытие секретной информации старшим офицером из России было передано почти €30 тыс. наличными. Всего он заработал несколько сот тысяч евро", - говорится в комментарии австрийских правоохранителей.

При этом, в полиции уточнили, что

два офицера "поддерживали связь с помощью самых современных шпионских технологий".

"Помимо агентской радиосвязи и очень сложной спутниковой связи, преступники использовали и другие современные шпионские приемы, которые требовали регулярной подготовки и соответствующего разрешения со стороны руководителей российского офицера", - детализировали в австрийской полиции.

Последним местом работы полковника М. был Департамент структурного планирования Министерства обороны. Он незаконно якобы добывал информацию для российской военной разведки с 1992 года до осени прошлого года.

В задачи этого отдела входит материальное планирование, обеспечение личного состава, что, по заверению обвинителей, могло заинтересовать иностранные государства.

"После их первого известного контакта в 1987 году, полковник шпионил в интересах российской военной разведки и предоставлял своему руководителю исчерпывающую информацию по вопросам военного спектра австрийских вооруженных сил, особенно - по системам вооружения и задачам сухопутных и воздушных сил", - говорится в материалах уголовного дела.

Майкл Хофер, адвокат подозреваемого, подчеркивает, что его клиент по-прежнему отвергает любые подозрения в шпионаже и уверяет, что он не знает Зайцева.

Прокуратура обвиняет его по трем статьям: предательство государственных интересов, разглашение военных секретов и деятельность в пользу иностранной разведывательной службы в ущерб Австрии. Наказание составляет до десяти лет лишения свободы.

"Это не высокопоставленный военный, потому он, вероятно, не выдал больших секретов.

Он, в частности, работал в миссии ООН за рубежом, а также в службе, ведущей наблюдения за воздушным пространством", - рассказали сослуживцы Мартина.

После сообщений о скандале в австрийских СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что его неприятно удивил тот факт, что Вена не сделала запрос для разъяснения ситуации о шпионском скандале, передает НСН.

Канцлер Австрии Себастьян Курц же заявил, что обвинения в публичной огласке дела о бывшем полковнике, который подозревается в шпионаже в пользу России, вызывают у него ухмылку.

"Простите, но я не могу не ухмыльнуться… Что было бы, если бы мы сделали по-другому? Есть сведения, что в Австрии есть предполагаемый шпион, который за несколько лет получил от России 300 тысяч евро за шпионаж в австрийских вооруженных силах и передачу данных России. И мы как правительство говорим: "По этому поводу мы ничего не будем говорить", или: "Нам это не мешает", или: "У нас с этим никаких проблем"?", - сказал Курц.

В середине нынешнего месяца стало известно, что задержанный оперативниками ФСБ по подозрению в госизмене помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев мог передавать Польше секретные данные с заседаний Совета безопасности РФ.

Одним из членов Совбеза является как раз полпред президента РФ в УФО Николай Цуканов. Впрочем, следствие пока не говорит, мог ли Воробьев получать информацию непосредственно от своего руководителя или данные предоставлялись ему какими-то другими путями.

Сотрудники спецслужбы задержали Воробьева 4 июля.

Он проходит фигурантом по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Максимальная санкция по статье составляет 20 лет заключения.

Фигурант содержится в СИЗО "Лефортово". По некоторой информации, во время обыска у помощника полпреда обнаружили польский паспорт, а также специальную аппаратуру.

В прошлом месяце Московский городской приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски за шпионаж в пользу Варшавы - он пытался достать в России секретные детали зенитно-ракетного комплекса С-300 и вывезти их к себе на родину, передает ФАН.


Рафаэль Фахрутдинов

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