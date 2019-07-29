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29.07.2019
bmpd.livejournal.com

Катастрофа истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана

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Как сообщило министерство обороны Азербайджана, 24 июля 2019 года в 22.00 [21.00 по московскому времени] истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана, выполнявший учебные полеты в ночное время, потерпел катастрофу и упал в Каспийское море. Судьба летчика 34-летнего подполковника ВВС Рашад Атакишиева остается неизвестной.

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана (бортовой номер "12") (с) министерство обороны Азербайджана

Со стороны bmpd напомним, что по контракту от ноября 2005 ггода стоимостью 55,41 млн долл с украинским государственным концерном "Укрспецэкспорт" министерство обороны Азербайджана приобрело 12 капитально отремонтированных истребителей МиГ-29 (изделие 9-13, бортовые номера с "01" по "12") и два учебно-боевых самолета МиГ-29УБ (бортовые номера "14" и "20") из наличия ВВС Украины, поступивших в Азербайджан в 2006-2007 годах. Все самолеты постройки 1987-1988 годов.

Один из полученных самолетов МиГ-29УБ (бортовой номер "20") был потерян в катастрофе 19 января 2008 года, при этом оба летчика погибли. После этого украинская сторона поставила для его замены в 2009 году дополнительно еще один МиГ-29УБ (бортовой номер "33"). Кроме того, в 2011 году Азербайджан дополнительно приобрел на Украине еще один МиГ-29УБ с заявленной стоимостью 2,71 млн долл.

Для закупленных истребителей МиГ-29УБ на Украине Азербайджаном в 2006-2008 годах были дополнительно приобретены тренажер летчика "Сокол-КТС" производства львовского ООО "МАРКЕТ-МАТС" стоимостью 3,45 млн долл, учебный класс, 95 управляемых ракет "воздух-воздух" Р-27 нового производства ГАХК "Артем", авиационные боеприпасы, а затем и различное наземное оборудование и запчасти.

В 2018 году не менее трех самолетов МиГ-29 ВВС Азербайджана прошли ремонт на Украине на ГП "Львовский государственный авиационный ремонтный завод".

Самолеты МиГ-29 в составе ВВС Азербайджана входили в состав 411-й авиационной эскадрильи и базируются на аэродром Насосная.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в оперативном штабе по расследованию причин катастрофы истребителя ВВС Азербайджана и принятию соответствующих мер, 25.07.2019 (с) министерство обороны Азербайджана

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Украина
Продукция
МиГ-29
Компании
Укрспецэкспорт
Проекты
Военные учения
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