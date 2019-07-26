Haber7 (Турция): "Турция купила С-400 под угрозой оккупации НАТО"

Эксперт в области политической философии предположил, что Турция проявила такую настойчивость относительно покупки российских С-400, так как готовится противодействовать плану потенциальной оккупации своей территории со стороны НАТО. По его словам, именно НАТО стояла за всеми переворотами в стране. Он даже вспоминает учения в США с очень подходящим к этому плану сценарием.

Эксперт в области политической философии Лютфю Озшахин (Lütfü Özahin) предположил, что Турция проявила такую настойчивость относительно покупки российских С-400, так как готовится противодействовать плану потенциальной оккупации Турции со стороны НАТО.

Лютфю Озшахин стал гостем передачи "Пульс Турции" (Türkiye'nin Nabz), которую Дидем Арслан Йылмаз (Didem Arslan Ylmaz) ведет на Habertürk TV.

Эксперт, настаивая, что НАТО представляет собой угрозу для Турции, рассуждал: "Против кого мы купили С-400… Если Россия собирается оккупировать Турцию, тогда зачем ей продавать нам С-400? Единственной силой, способной оккупировать Турцию с воздуха, являются США. Так что у НАТО есть план по оккупации Турции. Сделать это они готовятся с воздуха. Они проводили учения. Нет НАТО, которая защищает Турцию. Есть НАТО, которая держит на привязи, контролирует и, если потребуется, устраивает перевороты".

"За переворотами в Турции стояла НАТО"

За каждым переворотом в Турции стояла НАТО, подчеркнул Озшахин. "У НАТО есть структура "Гладио". Перевороты не происходят без соответствующей директивы. За всеми переворотами в Турции стояли они. Даже террористическая организация Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) - их часть".

Учения, направленные на "оккупацию Турции"

24 июля 2002 года в американском штате Невада состоялись гигантские учения под названием "Вызов тысячелетия - 2002" (Millennium Challenge). В них участвовали 13,5 тысяч военнослужащих.

На эти масштабные маневры были приглашены многие страны - члены НАТО, но не Турция.

В свое время штабной полковник Мустафа Онсель (Mustafa Önsel), который проходил по делу "Кувалда" (о несостоявшемся военном перевороте в Турции, якобы готовившемся в 2003 году, - прим. перев.) и является одним из военных, пострадавших от FETÖ, в статье для Odatv рассказал о сценарии этих учений.

Онсель пишет: "Условный противник - страна, расположенная на двух континентах. В связи с этим она контролирует некоторые морские пути. У этой страны-мишени есть проблемы в отношениях с одним островным государством в Средиземном море. К тому же в этой стране проживают национальные меньшинства.

По сценарию, все начинается с крайне разрушительного землетрясения на территории условного противника. Одновременно с землетрясением международный суд выносит решение не в интересах этой страны относительно ее территориальных границ. В это время международные силы делают условному противнику предложение вступить в конфликт с островным государством, с которым у него тоже проблемы.

Оказавшись в сложной ситуации, политическое руководство вынуждено принять это предложение. После этого военные захватывают власть в стране и создают авторитарный режим. Затем они устанавливают блокаду островного государства, и американские военнослужащие в течение 96 часов вторгаются на территорию условного противника".