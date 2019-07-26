Войти
26.07.2019
ТАСС

Роскосмос усомнился в данных французской стороны о спутнике "Луч-Олимп"

640
0
+1
Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Ранее министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила, что российский спутник мог использоваться для шпионажа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Роскосмос выразил сомнение в достоверности данных, озвученных министром Вооруженных сил Франции Флоранс Парли о российском спутнике "Луч-Олимп", который, по мнению французской стороны, предназначен для шпионажа. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В госкорпорации "Роскосмос" внимательно и с удивлением ознакомились с высказываниями министра Вооруженных сил Франции Флоранс Парли, приведенными в сообщении ТАСС. В связи с тем, что системы мониторинга космического пространства имеются только у РФ и США, хотелось бы узнать у госпожи министра, кто является источником той информации, на которую она ссылается?", - прокомментировали в Роскосмосе.

Кроме того, госкорпорация задается вопросом, была ли озвученная информация проверена. "Приняла ли она [Парли] эти данные на веру или все же пыталась хоть как-то проверить полученную информацию, прежде чем делать подобные заявления?", - добавили в Роскосмосе.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что российский спутник "Луч-Олимп" мог использоваться для шпионажа за восьмью аппаратами других государств, и предположила, что он способствовал сбоям в их работе.

В 2018 году Парли утверждала, что российский "Луч-Олимп" в 2017 году подходил слишком близко к франко-итальянскому спутнику связи для вооруженных сил и аварийных служб Athena-Fidus. Тогда Парли заявили, это можно считать актом шпионажа. 1 октября 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не использует спутники для повреждения космических аппаратов других стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Франция
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
26.03.2019
Роскосмос сохранит МКС на орбите в случае выхода NASA из проекта
26.01.2018
"Роскосмос" нацеливают на шельф
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
28.07.2014
Соединенные Штаты показали в Фарнборо пластиковый муляж F-35
12.03.2014
Почему мы не летим на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.07 13:26
  • 4
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 26.07 13:17
  • 17
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 26.07 12:59
  • 3
В Индии F-21 "побил" МиГ-35
  • 26.07 12:51
  • 4
Рогозин рассказал, что робот "Федор" пробудет на МКС полторы недели
  • 26.07 11:37
  • 65
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 26.07 11:23
  • 1
"Армате" добавили целей
  • 26.07 11:16
  • 48
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 26.07 11:13
  • 129
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 26.07 11:07
  • 16
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 26.07 10:35
  • 1
Крышки телескопов космического аппарата "Спектр-РГ" успешно открыты - "Роскосмос"
  • 26.07 10:25
  • 16
В Техасе завершились испытания двигателя прототипа корабля Starhopper
  • 26.07 10:21
  • 1
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 26.07 09:51
  • 2
Названа сумма возможного контракта при закупке Индией Super Hornet
  • 26.07 09:38
  • 1
Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле
  • 26.07 07:53
  • 1
Sina (Китай): срок службы американских истребителей пятого поколения слишком короткий? Европе приходится платить по счетам. Россия: "Это конец!"