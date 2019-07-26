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26.07.2019
Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" планирует реализовать с Турцией ряд проектов, в том числе по боевой авиации и системам ПВО - глава компании

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" планирует выйти на договоренности с Турцией по ряду направлений, в том числе по боевой авиации и системам ПВО, заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Поставки С-400 укрепили не только систему ПВО Турции, но и стратегическое партнерство наших стран. У нас есть полное взаимное доверие. Рособоронэкспорт планирует максимально расширить контакты с турецкой стороной по реализации взаимовыгодных проектов, в том числе в области вертолетостроения, боевой авиации и средств ПВО", - сказал Михеев журналистам в четверг.

В прошлый четверг глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия готова проработать вопрос о поставках Турции истребителей Су-35. "Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал Чемезов.

Перед этим вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил в интервью "Интерфаксу", что переговоры между Москвой и Анкарой на тему поставок боевых самолетов возможны. "А почему нет? Прецедент уже создан", - сказал Борисов, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

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С-400 Триумф
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