"Самая сложная вещь": Джонсон пишет "последние письма"

Джонсон даст письменные указания на случай ядерной войны

Назначенный накануне премьер-министром Великобритании Борис Джонсон должен будет собственноручно написать командующим атомными подлодками указания на случай ядерной войны и гибели правительства. Эти письма никогда не распечатываются - только в случае ядерного удара по стране. Джонсону нужно выбрать один из основных вариантов поведения командования подлодок в этом случае.

Первой задачей Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании, как и для его предшественников, станет принятие тяжелейшего решения: он должен будет собственноручно написать командующим атомными подводными лодками письма на случай ядерной войны.

"Премьер-министр всегда пишет письма в одиночестве", - ранее сообщал журналистам заместитель командующего подводным флотом Боб Энсти.

Содержание этих писем никогда не разглашается. Узнать о нем может только командование подлодок и только в случае уничтожения правительства и потери связи с Лондоном в результате ядерного удара.

У главы кабинета министров есть четыре основных варианта указаний при таких обстоятельствах. Из них нужно выбрать лишь один и указать его в письмах. Основные имеющиеся варианты - ответный удар, бездействие, передача субмарины под командование страны-союзника (США или Австралии) или предоставление командиру подводной лодки права принятия самостоятельного решения.

"Письма последней надежды", как их назвали в Великобритании, после написания будут храниться запечатанными в сейфах каждой из субмарин. При смене премьера письма предыдущего главы правительства уничтожаются нераспечатанными.

Бывший премьер-министр Джон Мейджор (1990-1997) назвал эту процедуру "одной из самых сложных вещей, которые ему приходилось когда-либо делать". Этот выбор дается с огромным трудом большинству глав британского кабмина. По рассказам очевидцев, преемник Мейджора - экс-премьер Тони Блэр - перед написанием писем побелел и не мог произнести ни слова. Лишь немногие из премьеров рассказывают, что они написали в письмах.

Неизвестно, какое решение приняла в свое время предшественница Джонсона Тереза Мэй. Зато было известно ее отношение к ядерному оружию в целом, которое вряд ли можно назвать иначе как пугающим.

На пресс-конференции в Братиславе в июле 2016 года экс-премьер заявила, что готова использовать ядерное оружие как "устрашающую силу".

За неделю до этого в британском парламенте состоялись дебаты о ядерном потенциале страны. В этом контексте журналист словацкого телеканала TV3 задал Мэй вопрос: "Готова ли премьер Великобритании использовать ядерное оружие против России?".

"Действительно, на минувшей неделе прошло весьма важное голосование в парламенте о продолжении нашей ядерной программы. Во время дебатов был поставлен вопрос о том, была бы я готова использовать ядерное оружие как устрашающую силу. И мой ответ был: "Да!" - объявила бывшая глава правительства.

Схожую позицию занимал и экс-министр обороны королевства Майкл Фэллон, который работал при Мэй. В апреле 2017 года в эфире BBC Radio 4 он заявил, что Великобритания оставляет за собой право на превентивный удар ядерным оружием.

"При самых крайних обстоятельствах нельзя исключить применение ядерного оружия в качестве превентивного удара", - сказал он и при этом отказался уточнить, в каком именно случае страна может пойти на этот шаг.

По словам Фэллона, суть сдерживания заключается в том, чтобы "оставить чувство неопределенности в сознании любого, кто мог бы подумать о применении оружия" против Великобритании.

Лидер Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон 24 июля встретился с королевой Елизаветой II, которая назначила его на пост главы кабинета министров.

Для формального вступления в должность политику нужно было получить просьбу от монарха сформировать новое правительство. С этой целью его кортеж направился в Букингемский дворец.

Незадолго до встречи королевы с Джонсоном туда отправилась Тереза Мэй, чтобы сложить с себя полномочия премьера. Елизавета II приняла ее отставку. Затем к королеве прибыл Джонсон, и она официально обратилась к нему с просьбой сформировать кабинет министров.

Джонсон одержал победу в борьбе за пост премьера, пройдя через голосование правящей Консервативной партии и став ее лидером. Главным на данный момент его обещанием является организация выхода Великобритании из ЕС до 31 октября. Новый премьер намерен провести Brexit без предварительных договоренностей с Брюсселем.

В своей первой публичной речи после назначения Джонсон подтвердил это обещание. Он поблагодарил свою предшественницу за то, что она сделала на этом посту, но признал несостоятельность ее усилий по обеспечению выхода из ЕС: "Я воздаю должное стойкости и терпению моей предшественницы, ее глубокой приверженности государственной службе, но, несмотря на все ее усилия, пессимисты остаются как на родине, так и за рубежом".

Джонсон назвал выход из Евросоюза фундаментальным решением британцев. "Они хотели, чтобы их законы принимали те люди, которых они могут избирать и отстранять от должности", - подчеркнул он.

Лидия Мисник