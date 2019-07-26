"Это пиратство": зачем Украина захватила российский танкер

В СБУ назвали причину задержания российского танкера

Украинские военные задержали российский танкер в порту в Одесской области. Киев подозревает, что именно это судно участвовало в блокировке украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда те пытались незаконно пересечь госграницу России. Украинцы считают, что для захода на территорию их страны РФ изменила название этого танкера. В российском МИДе уже предупредили, что захват экипажа судна неминуемо повлечет за собой ответ от Москвы.

Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma в порту Измаил в Одесской области. Киев подозревает, что именно это судно участвовало в "блокировании украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

В качестве подозреваемых по этому делу на Украине проходят 15 должностных лиц высшего российского военного руководства, в числе которых один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник.

В сообщении СБУ обратили внимание, что танкер зашел в украинский порт под названием Nika Spirit, но правоохранительные органам Украины установили, что это название судно якобы получило "с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акте агрессии".

Как заверяют на Украине, ранее этот танкер назывался Neyma.

Именно он, по данным СБУ, 25 ноября 2018 года использовался для блокировки Керчь-Еникальского канала. В Киеве уверены, что он не пропустил по Керченскому проливу направлявшиеся из Черного моря в Азовское три корабля ВМС Украины - артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейсовый буксир "Яны Капу".

Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники уже провели на задержанном судне обыск, санкционированный украинским судом. В ходе него они изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы, а также допросили экипаж. Само судно признали вещественным доказательством - сейчас готовится ходатайство в суд о его аресте.

Вскоре после задержания ряд СМИ со ссылкой на компанию-судовладельца "Альтомар шиппинг" сообщили, что экипаж судна находится в безопасности и отправляется домой. Но эту информацию опровергло посольство России в Киеве.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что если на танкере есть граждане Украины, то Киев будет отстаивать их права.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уже обсудила по телефону этот вопрос с украинской коллегой, сообщили в ее пресс-службе. Москалькова попросила выяснить обстоятельства задержания российского судна, состав экипажа, а также то, насколько соблюдены права моряков.

Российскому МИДу также уже известно о задержании российского танкера. Дипломаты ждут от Киева дальнейших разъяснений. "Версия про Керчь анонсировалась, но пока мы ничего не знаем ни о количестве экипажа, ни о том, какие претензии конкретно к морякам будут предъявляться", - заявил РИА "Новости" источник в дипведомстве. Если украинские власти захватят россиян с танкера в заложники, то последствия не заставят себя ждать, предупредил собеседник агентства.

В Госдуме задержание российского танкера назвали пиратством.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что этот инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева. Он также заявил, что "эта операция ни на йоту не приблизит решение вопроса с украинскими моряками, а только создаст дополнительное напряжение во взаимоотношениях уже с новой властью Украины".

Задержание российского танкера прокомментировали и в верхней палате парламента. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал действия Украины абсолютно незаконными и также отметил, что это значительно ухудшит перспективы налаживания российского-украинских отношений.

"Это совершенно не способствует стартовым позициям в переговорном процессе России и Украины. Если Киев хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер", - заявил Джабаров агентству.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков назвал задержание Neyma преднамеренным ходом сторонников тотальной враждебности к России в стилистике экс-президента Украины Петра Порошенко.

"В Киеве, безусловно, есть заговор с целью срыва каких-либо сдвигов в отношениях с Россией. Выборы прошли плохо для этих сил. Отсюда - арест СБУ российского танкера в порту Измаил", - написал он в своем твиттере.

Три украинских корабля 25 ноября 2018 года нарушили госграницы России. Они вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя и вошли в российские территориальные воды возле Крыма. Моряки продолжили движение, не отвечая на требования пограничников ФСБ остановиться.

Причем воды пролива, где задержали украинцев, были российской акваторией еще до присоединения Крыма к РФ, подчеркнул президент России Владимир Путин.

После последнего предупреждения российские пограничники применили силу, чтобы не позволить украинским морякам нарушить государственную границу России. Арестованные украинцы считают себя военнопленными.

В обеих странах по факту произошедшего возбудили уголовные дела. Украинские моряки уже более полугода содержатся в российском СИЗО.

Лидия Мисник