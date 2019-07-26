Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma в рамках расследования "незаконного захвата украинских кораблей в Керченском проливе". По данным СБУ именно этот танкер блокировал проход под Крымским мостом украинским кораблям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

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Как сообщили в СБУ, 24 июля в порт Измаила под российским флагом вошел танкер NIKA SPIRIT, который был идентифицирован как уже известный танкер NEYMA. По запросу военной прокуратуры и СБУ танкер был задержан, на нем были проведены обыски с целью "установления фактических обстоятельств причастности к задержанию украинских боевых кораблей и моряков". Были допрошены члены команды и изъяты документы, "необходимые для установления истины".

Российские власти переименовали танкер, чтобы скрыть причастность судна к агрессии в Керченском проливе. (...) произведено изъятие записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов

- говорится в заявлении.

В настоящее время СБУ готовит документы для ареста судна, которое по их мнению, является вещественным доказательством.

По прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ (...) совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей (...) Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA"

- заявили в СБУ.