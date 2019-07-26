Минобороны Франции: российский спутник мог создавать помехи восьми космическим аппаратам

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подчеркнула, что и союзники, и противники Парижа военизируют космос

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли утверждает, что российский спутник "Луч-Олимп" мог использоваться для шпионажа за восьмью аппаратами других государств и предположила, что он способствовал сбоям в их работе. Такое мнение она высказала в четверг, выступая на пресс-конференции по поводу новой космической стратегии Франции.

"Сейчас наши союзники и противники военизируют космос, поэтому мы должны быть готовы", - сказала Парли, приведя в пример российский спутник "Луч-Олимп", который она еще в прошлом году обвиняла в попытках перехватить сигнал франко-итальянского аппарата.

"Я не могу не рассказать вам несколько новостей о нем: с тех пор он оставил "визитную карточку" на восьми новых спутниках, принадлежащих разным странам. За ними шпионили, они были сожжены или же ослеплены", - сказала министр.

В 2018 году Парли утверждала, что российский "Луч-Олимп" в 2017 году подходил слишком близко к франко-итальянскому коммуникационному спутнику Athena-Fidus. По ее словам, российский спутник подошел так близко к Athena-Fidus, что "можно было подумать, что он пытается перехватить сообщения". Она сказала, что "это можно было назвать актом шпионажа".

Франко-итальянский спутник Athena-Fidus обеспечивает высокоскоростную безопасную связь как с вооруженными силами двух стран, так и с их аварийными службами. По словам Парли, спутник обеспечивает безопасные военные коммуникации с 2014 года.

В сентябре 2018 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала утверждения Франции о якобы враждебном поведении России в космосе бездоказательными. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 1 октября 2018 года заявил, что РФ не использует спутники для повреждения космических аппаратов других стран.