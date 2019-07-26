Шойгу проверил в Петербурге ход строительства филиала Пансиона воспитанниц Минобороны

Санкт-Петербург. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в четверг проверил ход строительства в Санкт-Петербурге филиала Пансиона воспитанниц Минобороны.

Министру доложили, что обустройство инфраструктуры пансиона практически завершено и в сентябре текущего года 240 воспитанниц первого набора, приехавших со всех уголков страны, приступят здесь к занятиям.

Филиал на 560 мест строится на острове Бычий. Вместе с Шойгу объект осмотрел врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Пансион воспитанниц Минобороны России был создан в 2008 году на основании распоряжения правительства РФ и приказа министра обороны России в Москве

Воспитанницами пансиона являются дети военнослужащих, проходящих военную службу в отдаленных гарнизонах, из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга.

В 2008 году был осуществлен первый набор в 7, 8 и 9 классы, а с 2009 года проводится набор с 5 класса. Сегодня в пансионе обучаются более 740 воспитанниц, обучение ведется с 5 по 11 класс. В 2011 году состоялся первый выпуск в количестве 55 воспитанниц.

Образовательная деятельность в пансионе направлена на всестороннее развитие воспитанниц и помимо предметов обязательной школьной программы включает широкий блок дополнительного образования: четыре иностранных языка, занятия танцами, спортивное, художественное и музыкальное образование, и сочетается с эстетическим и этическим воспитанием.

В связи с многочисленными просьбами общественности и руководства Санкт-Петербурга о возрождении традиций Смольного института благородных девиц, было принято решение о создании в городе на Неве филиала пансиона воспитанниц.

В 2018 году после рассмотрения вариантов размещения филиала министром обороны принято решение о строительстве объектов инфраструктуры на острове Бычий и полуострове Безымянный.

В соответствии с приказом министра обороны РФ от 31 января 2019 года № 53 "О создании филиала федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения "Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц министерства обороны Российской Федерации" в г. Санкт-Петербурге осуществляется набор воспитанниц в 5, 6, 7 классы (по 80 человек в каждый).