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26.07.2019
Интерфакс-АВН

Крышки телескопов космического аппарата "Спектр-РГ" успешно открыты - "Роскосмос"

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Космический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур
Космический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Крышки рентгеновских телескопов eRosita и ART-XC, установленных на борту космического аппарата "Спектр-РГ", были успешно открыты 23 июля, сообщил в четверг "Роскосмос".

"Крышки закрывали рентгеновские зеркала во время старта и первых недель полёта, чтобы защитить их от пыли и других инородных предметов во время сборки и подготовки к запуску", - говорится в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации.

Отмечается, что в ближайшее время будут проводиться калибровки и юстировки обоих телескопов для начала первых научных наблюдений.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля в 1,5 миллионах километров от Земли. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 года.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

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1 комментарий
№1
26.07.2019 10:35
Хорошая новость
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