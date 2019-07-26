Cavour подружат с F-35B

Итальянский авианосец Cavour обновляет своё авиакрыло. Вчера, 24 июля, портал navaltoday.com сообщил о том, что корабль зашёл в сухой док на верфи в Таранто и пройдёт модернизацию, которая позволит ему использовать истребители F-35B.

Планируется, что итальянский авианосец завершит модернизацию к весне следующего года. Летом 2020 года он отправится к побережью США для испытаний совместимости систем корабля Cavour и самолёта вертикального взлёта/посадки F-35B.

Авианосец Cavour на верфи в Таранто. Источник изображения: navaltoday.com

Авианосец Cavour был заложен в 2001 году, а спустя три года спущен на воду. Боевая служба корабля началась в июне 2009 года. Длина авианосца составляет 244 м, полное водоизмещение – 35 000 т. В базовом варианте его авиакрыло насчитывало 8 самолётов AV-8B Harrier II и 12 вертолётов.