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26.07.2019
WarSpot

Cavour подружат с F-35B

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Источник изображения: warspot.ru

Итальянский авианосец Cavour обновляет своё авиакрыло. Вчера, 24 июля, портал navaltoday.com сообщил о том, что корабль зашёл в сухой док на верфи в Таранто и пройдёт модернизацию, которая позволит ему использовать истребители F-35B.

Планируется, что итальянский авианосец завершит модернизацию к весне следующего года. Летом 2020 года он отправится к побережью США для испытаний совместимости систем корабля Cavour и самолёта вертикального взлёта/посадки F-35B.

Авианосец Cavour на верфи в Таранто.

Источник изображения: navaltoday.com

Авианосец Cavour был заложен в 2001 году, а спустя три года спущен на воду. Боевая служба корабля началась в июне 2009 года. Длина авианосца составляет 244 м, полное водоизмещение – 35 000 т. В базовом варианте его авиакрыло насчитывало 8 самолётов AV-8B Harrier II и 12 вертолётов.

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Страны
Италия
США
Продукция
F-35B
Harrier
Компании
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Проекты
2020-й год
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