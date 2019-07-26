Hal noviny (Чехия): война с Россией — полное безумие

Самый большой грех России — в том, что она не стала колонией Запада. В 2000 году Путин спас Россию в самый последний момент, заявил в интервью чешскому изданию майор в отставке Станислав Балик. Россию собирались расчленить так же, как Югославию, уверен он. Запад всегда хотел уничтожить Россию как государство, считает чешский кадровый военный, напоминая об известных исторических событиях.

Интервью "Хало новины" с майором в отставке Станиславом Баликом, основателем Академии им. Масарика и Бати, бывшим военным и педагогом.

Haló noviny: Имя Станислав Балик общеизвестно, но людям оно знакомо больше благодаря появлению в СМИ политолога, начальника кафедры политологии факультета социальных исследований университета им. Масарика профессора Станислава Балика. То есть я хочу пояснить, что вы полные тезки и даже оба педагоги, хотя и специализируетесь на разных областях.

Станислав Балик: Да, профессора Станислава Балика я знаю уже давно. Мы познакомились когда-то на свадьбе одного нашего общего приятеля. С тех пор мы несколько раз пересекались на лекциях, а также мы оба выкладываем лекции на Ютубе. У любого читателя есть возможность составить объективное мнение о наших воззрениях и нашей популярности.

- Вы преподавали в университете обороны, возглавляли группу гуманитарных предметов в Военной академии в Вышкове, а до этого работали младшим преподавателем в Военной академии в Брно. Что изменилось в военном образовании за последние 30 лет? Помимо того, что вектор развернулся на 180 градусов, и теперь Варшавский договор превратили в пугало.

- Я помню армию при старом режиме, когда я был слушателем военной кафедры в университете. Шел 1989 год, и в ноябре того года я демонстративно ушел с военной кафедры. Мой отец был военнослужащим, начальником группы в звании подполковника в Военной академии имени Антонина Запотоцкого в Брно. Он считал меня бунтарем, отчего в семье случались скандалы. Произошел ноябрьский переворот, и я, студент, принимал очень активное участие в борьбе со старым режимом. Только после безумной амнистии Гавела я начал осознавать, насколько хаотичный режим рождается на наших глазах. Процесс отрезвления оказался болезненным, особенно когда я увидел демократизацию армии на практике.

- Вы могли бы привести примеры?

- Я был выпускником школы офицеров запаса и каждый день сталкивался с анархией, разрухой и хаосом, который царил в армии в начале 90-х годов. Я помню безумные крики в столовой и масло на потолке. Солдаты-срочники тогда как с цепи сорвались. Мне пришлось напрячь все силы, чтобы сохранить место командира взвода и заместителя командующего роты. Многие профессиональные военные в то время уходили из армии; в массовом порядке уничтожалась военная техника; шли сокращения. Безумное время. Когда-нибудь я напишу об этом книгу.

Военнослужащие не знали, чему верить. Все постоянно менялось: то присягу приносили демократической Чешской и Словацкой Республике, то вскоре - уже Чехии. Реформа шла за реформой, и так продолжается вот уже 30 лет. За этот период армия в 220 тысяч человек, располагавшая тысячами танков и сотнями самолетов, превратилась в армию численностью чуть более 20 тысяч человек. Фактически же в ней служит несколько тысяч бойцов, которые ездят в зарубежные командировки. Большая армия Варшавского договора превратилась в армию, напоминающую экспедиционную команду, которая в роли "правительственных войск" создает символический фон для американских вооруженных сил.

Люди не знают, чему верить. У них нет соответствующих знаний, поэтому они до хрипоты повторяют, что наши военнослужащие борются за свободу и демократию. Старых политруков прошлого режима сменили новые либерально-социалистические политруки в роли командиров, капелланов, психологов и пресс-секретарей. Разумеется, все всегда зависит от конкретного человека. Очень разочаровал меня военный историк полковник Стеглик, когда-то являвшийся образцом для меня. Я с уважением относился к нему до тех пор, пока на одной конференции историков он не заявил, что за развалом нашей армии стоят агенты Путина. Этот человек разочаровал почти всех, кто присутствовал в зале. Не следовало ему этого говорить, но сказал он так для того, чтобы в нем видели человека, придерживающегося правильного либерально-социалистического мнения, которое соответствует линии руководства НАТО, то есть мнения нынешнего политического мейнстрима.

Мой университетский начальник группы в Брно был бывшим капелланом, и он все время меня спрашивал, как я отношусь к России и к НАТО. Он говорил о том, что руководство факультета смотрит мои лекции на "Ютюбе", и что оно не довольно. Я игнорировал все предупреждения и всегда говорил правду. У любого читателя есть возможность убедиться в этом, прочитав мои книги или заглянув в интернет, где все прозрачно.

Знаете, подавляющее большинство военных публично правду не говорили, потому что боялись потерять должность. Но и как упомянутый господин полковник Стеглик они себя не вели. Подавляющее большинство старается выжить, и те командиры, которые быстро сменили окраску и отучились в военных вузах за рубежом на Западе, пополнили командный состав и оправдывают нынешнюю политику интервенционистских войн, которые называются гуманитарными миссиями. Думаю, что сегодня единственной подлинной идеологией для высокопоставленных офицеров является оппортунизм, хотя вообще он царит во всем государстве.

С другой стороны подавляющее большинство военных голосовали за своего президента - за Милоша Земана. Патриотизм в армии по-прежнему силен, и я делал все для того, чтобы он там рос. Я остаюсь гордым солдатом, который надевает форму на разные мероприятия, прежде всего, с участием детей, чтобы помогать патриотическому воспитанию. В этом главная функция нашей академии имени Масарика и Бати.

- Лично мне не понятно, как некоторые военнослужащие, окончившие военную гимназию до ноября 1989 года и заучившие доктрину Варшавского договора, после Бархатной революции очень быстро переориентировались на НАТО. Показательный пример - Петр Павел, который в НАТО поднялся очень высоко, и, возможно, определенные силы будут продвигать его кандидатуру в президенты. Можно ли сменить идеологическую окраску, не потеряв при этом себя?

- После ноябрьского переворота все номенклатурные кадры развернулись в сторону НАТО, Европейского Союза и Запада как такового. На все старое они наплевали. Но вместе с водой выплеснули ребенка. Утратилась наша национальная традиция, зародившаяся еще во времена нашего национального возрождения. Было и смешно, и грустно наблюдать, как бывшие функционеры старой армии любой ценой старались удержаться на своих должностях и для этого всячески подчеркивали свою готовность к вступлению в НАТО. Благодаря этому в армии осталась масса дураков, а многие талантливые люди ушли из нее, потому что больше не могли терпеть происходящее там. Трудно даже представить уровень профессиональной и нравственной деградации армии после Бархатной революции.

Я помню, как мы в то время говорили себе, что положить конец хаосу, разрухе, безнравственности и некомпетентности можно, только вступив в НАТО. Мы наивно верили, что НАТО поможет нам вернуть в вооруженные силы порядок, а военной профессии альянс вернет престиж, свойственный вызывавшим такое восхищение западным армиям. Разумеется, роль играли и деньги. Наша армия во всех отношениях была Золушкой. Именно в армии со всей очевидностью стало понятно, что мы превратились в банановую республику. Чем глубже на дно мы опускались (без современного снаряжения, без обмундирования и логистического оборудования), тем больше пыли пускалось в глаза. Выстраивались потемкинские деревни. И в этом господин генерал Петр Павел, несомненно, отличился больше всех, поэтому он и сделал столь головокружительную карьеру. Уже будучи начальником Генерального штаба, он произвел на меня большое впечатление на одной неофициальной встрече. Среди наших генералов он был лучшим медиа-специалистом, не знавшим конкуренции. Никто не умел так пускать пыль в глаза, как генерал Павел. Он обладал всеми качествами, чтобы стать председателем Военного комитета НАТО. К тому у него были все предпосылки, в отличие от остальных генералов. Он очень четко - как по форме, так и по содержанию - выражал то, что американцы хотели слышать.

- Вы по собственному опыту знакомы со структурами бундесвера и, как Вы сами рассказали, изучали связи со СМИ в Пентагоне. Тогда расскажите нам, почему так охладели отношения между НАТО и Россией? Почему генеральный секретарь НАТО гневно критикует Россию? Но столь критикуемая гибридная стратегия России (или Китая) существует и в западных странах. У любой державы есть своя гибридная стратегия, разве нет?

- Самый большой грех России - в том, что она не стала колонией так же, как мы. В 2000 году Путин спас Россию в самый последний момент. Уже печатались деньги для тех частей России, которые должны были стать независимыми. Россию собирались расчленить так же, как Югославию. Вместо России должны были возникнуть около десяти государственных образований, и так ее можно было бы окончательно колонизировать и разграбить. Ее ждала судьба современной Украины, которая уже начала дробиться. С Россией как государством планировали покончить навсегда. Россияне превратились бы в бесправных рабов, которые работали бы за нищенскую зарплату на западные корпорации, в первую очередь, американские, немецкие и британские. Такие планы строились еще после Первой мировой войны, когда Антанта поддерживала белых генералов, которые должны были стать инструментом для ликвидации России.

Как всегда, на кону стояла геополитика и сырьевые богатства. Совершенно неважно, какой в России режим. Запад всегда хотел уничтожить Россию как государство. Во второй раз это попытался сделать Гитлер, который без помощи Запада так не возвысился бы и не получил бы такую армию, какая у него была. Попытка Гитлера тоже провалилась, и это стоило жизни почти 27 миллионам советских граждан. Сегодня нам промывают мозги, искажая историю России. Ее всегда преподносили как агрессора. И симпатию у Запада вызывала только самоубийственная политика Ельцина. Патриотическая политика Путина преподносится как агрессивная, как угрожающая Европе и всему миру.

Знаете, это тема для нескольких лекций, которые я опубликую в интернете. Нужно говорить нашим людям правду. Россия нисколько не угрожает нашей безопасности! А вот исламский терроризм - реальная угроза для нее, и возникла эта угроза "благодаря" американской политике на Ближнем Востоке и самоубийственной политике госпожи Меркель. Об этом я тоже читаю лекции и пишу книги. Сейчас в продаже две: "Наша борьба с Исламским государством" (организация, запрещенная в РФ - прим.ред.) и "Исламисты и сумрак в Европе". Нашим гражданам нужно говорить правду о том, что на самом деле угрожает их безопасности. Но это не Россия и не Китай. Китай трансформируется в настоящую державу, которая уже сегодня производит больше товаров, чем Соединенные Штаты. Китай - держава на подъеме, а США - держава, которая катится под гору. Поэтому стоит по достоинству ценить политику президента Земана, который является сторонником экономического сотрудничества с Россией и Китаем. У нас маленькая страна, и мы не можем позволить себе изолироваться от динамично развивающихся стран.

Экономические санкции против России - буквально трагедия для нашей экономики. США и Германия на самом деле продолжают с Россией торговать, потому что они лицемеры, а наше антинародное правительство делает все по указке Брюсселя и Берлина.

- Многие граждане Чешской Республики хотят, чтобы наша страна не входила ни в один военный пакт, и чтобы на ее территории не было ни одной иностранной военной базы. Но, главное, они не хотят участвовать в эскалации напряженности в мире, которая ведет к очередной войне, теперь уже последней. Видят ли это наши военные?

- Мы возвращаемся к упомянутому оппортунизму. Командующие хотят сохранить свои должности и пойти на повышение, и это, разумеется, заставляет их вести себя определенным образом. Они говорят только то, что хотят слышать их руководители. Вторая сторона медали - очень низкий нравственный и профессиональный уровень многих командиров. На верхушке общества царит нравственный маразм. Я уверен, что необходимо начать говорить правду.

После завершения холодной войны нужно было распустить как Варшавский договор, так и НАТО. Однако распустили только один альянс, а второй начал свои агрессивные войны под лживыми предлогами. Главным помощником исламского терроризма стали Соединенные Штаты (ту же роль они играли во время войны в Афганистане в 80-е годы прошлого века). Всю эту историю я правдиво описал.

В нашей стране не должно быть ни одной военной базы, а нашему правительству следует отозвать наших солдат со всех совершенно бессмысленных войн, которые привели к миграционному кризису. Примеры - Ирак, Афганистан, Ливия и Сирия, где Запад поддерживал исламистов. На Украине поддерживается путчистский режим, который в 2014 году сверг законную власть и президента. С тех пор Украина - военный плацдарм для наступления на Россию и источник нестабильности, которая может вылиться в вооруженный конфликт. Мир оказался на грани вооруженного конфликта. На самом деле с 2014 года уже идет Третья мировая война, которая носит гибридный характер. Ее ведет не Россия против НАТО, а НАТО против России.

Эта ситуация очень напоминает канун Первой мировой войны. Наши предки не хотели воевать с Россией и Сербией, но их заставили, так как они служили в армии Австро-Венгрии. Наша армия подчиняется бундесверу. Мы снова утратили свой суверенитет и превратились в инструмент тех же сил, которые уже два раза развязывали мировую войну. Американская администрация балансирует на грани "горячей" войны, которая станет ядерной.

Неоконсерваторам в США кажется, что в такой войне можно победить. Очень опасная мысль. Та же мысль уже два раза посещала немецких руководителей, которые стояли во главе второго и третьего рейха. Если Германия будет участвовать в развязывании Третьей мировой войны в американских имперских интересах, это может быть фатально для нашего народа. Наши военные и мирные жители пали бы жертвой тех маниакальных идей, которые вынашивают определенные круги в НАТО. Наши солдаты не хотят воевать за чужие имперские интересы. Подавляющее большинство из них хорошо осознает, что война с Россией - полное безумие, и что никто на нашей планете эту войну не переживет. Президент Путин дал понять достаточно ясно: капитулировать он не намерен.

- Не кажется ли Вам, что сейчас незаметно меняется история? Например, на годовщину высадки англо-американских войск в Нормандии в июне не пригласили российского президента, высшего руководителя страны антифашистской коалиции, зато среди присутствующих восседал немецкий канцлер.

- Госпожа канцлер многое перевернула с ног на голову. По ее словам, немцы - жертвы Второй мировой войны, а не ее виновники. А у нас готовится переворот, который уничтожит нашу государственность, как это случилось на Украине. Немцы очень активно участвовали в перевороте там в 2014 году. Они продолжают проводить все ту же политику "разделяй и властвуй". В этом нет ничего нового, и либеральные социалисты действуют в принципе так же, как и национал-социалисты. Мы все знаем, что творили бандеровцы, и вдруг они превратились в борцов за свободу и демократию. Все перевернулось с ног на голову.

Если верить заявлениям наших либерально-социалистических пропагандистов, во всем зле на планете виноват Путин. Согласно этой примитивной пропаганде в духе холодной войны, Россия - снова империя зла, как говорил еще Рейган во времена холодной войны. То, что президента Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии, это беспрецедентное посягательство на результаты Второй мировой войны. США принуждают Германию снова максимально вооружаться. Против кого? Да против России. Россию воспринимают как врага, и новая холодная война намного опаснее, чем предыдущая. При этом Россия выделяет на вооружение в десять раз меньше, чем США, и я уже не говорю о НАТО в целом. Вопиющая асимметрия и ясный сигнал, что к бывшим национал-социалистам сегодня относятся более снисходительно, чем к Советскому Союзу и России.

По сути, речь идет об оскорблении всего русского народа и всех 27 миллионов советских граждан, которые погибли в войне с Германией. Как будто Германия была на стороне победителей, а ведь 75% немецких дивизий были уничтожены на восточном фронте. С открытием второго фронта тянули до последнего момента, пока не возникла угроза, что от немецкого фашизма всю Европу освободит один Советский Союз.

Моника Горжени (Monika Hoen)