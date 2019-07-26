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26.07.2019
Российская газета

В Мурманск из кругосветного плавания вернулся танкер СФ "Кама"

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

В Мурманск из кругосветного плавания вернулся средний морской танкер Северного флота "Кама" под руководством капитана Михаила Суханова. На причале экипаж встречало командование СФ, родные и близкие.

Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота, капитан 1 ранга Вадим Серга, за 150 суток "Кама" в составе отряда кораблей во главе с новейшим фрегатом "Адмирал Горшков" совершила кругосветный переход. За пять месяцев моряки преодолели более 31 тысячи морских миль. Судно произвело 28 комплексных пополнений запасов кораблей и судов отряда - свыше 7,5 тысячи тонн.

Моряки действовали в акваториях Атлантического океана, Средиземного и Красного морей, в Индийском и Тихом океанах, прошли Панамский канал и стали участниками трансатлантического перехода.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Панама
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
СФ
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