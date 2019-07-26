Срок действия разрешений на охотничье оружие могут продлить на 10 лет

Срок действия разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия может быть увеличен в три раза - с пяти до 15 лет. Законопроект на эту тему может быть принят в ходе осенней сессии.

Документ был подготовлен во исполнение поручения председателя Госдумы Вячеслава Володина и 23 июля внесен на рассмотрение палаты.

Законопроект направлен на поддержку более чем трех миллионов зарегистрированных в России охотников, заявил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Документ касается разрешений на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, а также пневматического оружия, используемого исключительно для охоты. Депутат подчеркнул, что контроль за оборотом оружия в случае внедрения нововведений сохранится в полном объеме. Он будет происходить в постоянном режиме, как и прежде, так как предложенные поправки не затрагивают полномочия Росгвардии и МВД России в данной сфере. Кстати, эти ведомства концептуально поддержали предложение.

Пискарев напомнил, что основания для аннулирования разрешения прописаны в законодательстве - это может быть наркомания, алкоголизм, психическое заболевание. Ежегодно проводится 6,3 млн проверок и выносится 200 тысяч решений об аннулировании.

По действующему законодательству, продлевать документы нужно каждые пять лет, что создается неудобство для охотников - особенно для жителей отдаленных местностей. Ведь россиянам необходимо предоставлять в уполномоченный орган медицинское заключение и справки об отсутствии в организме запрещенных веществ.

Охотникам приходится неоднократно приезжать в региональный центр, оплатив проезд и проживание, обследование, получение справок, а также госпошлину. И иногда выходит так, что общие затраты на процедуру сопоставимы с ценой самого ружья (или даже превышают), отметил парламентарий.

Продление действие разрешений, таким образом, нужно, чтобы охотники, не желающие сталкиваться с бюрократией, не пополняли ряды браконьеров, резюмировал Пискарев.

Законопроект на эту тему будет рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы. Депутаты обязательно проведут парламентские слушания с участием охотников.

Президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева, с которой Пискарев провел встречу по поводу законопроекта, подтвердила, что принимать такие поправки необходимо. Что особенно актуально в виду специфики охоты в отдаленных местах. Теперь - после внедрения нововведений - охотники будут уверены в завтрашнем дне, считает она.

Татьяна Замахина