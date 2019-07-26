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26.07.2019
ЦАМТО

Группа Leonardo не оставляет надежд на продажу ВВС Аргентины самолетов M-346FA

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Лёгкий истребитель M-346FA.
Лёгкий истребитель M-346FA.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 25 июля. Группа Leonardo выражает оптимизм по поводу возможности продажи УБС M-346FA Аргентине, несмотря на то, что источники Jane's Defence Weekly ранее сообщили, что командование ВВС этой страны уже выбрало поставщиком компанию KAI (Korean Aerospace Industries).

Официальные представители Leonardo 22 июля сообщили, что компания все еще предлагает ВВС Аргентины учебно-тренировочный / легкий боевой M-346 "Мастер" в пакете с программой передачи технологий и задействования в производстве предприятий аргентинской промышленности.

В своем предложении по поставке M-346FA Leonardo заявляет о потенциальной возможности использования его в качестве переходного самолета к истребителю "Тайфун", который компания производит в рамках консорциума совместно с BAE Systems и Airbus. Помимо M-346FA, Leonardo предложила Аргентине и другую авиатехнику своего производства, включая самолет ВТА C-27J "Спартан" и вертолеты различных типов.

Группа Leonardo раскрыла детали своего предложения через день после публикации Jane's сообщения о том, что командование ВВС Аргентины выбрало легкий боевой самолет FA-50 южнокорейской компании KAI в качестве временного решения на период до поставки новых истребителей. Предполагается, что контракт на поставку этих самолетов будет подписан в ближайшее время.

В качестве критериев выбора нового самолета командующий ВВС Аргентины бригадный генерал Амрейн ранее называл стоимость приобретения и эксплуатации, стоимость летного часа, боевые возможности, условия финансирования, передачу технологий и промышленную кооперацию, а также внешнеполитические связи и стратегические приоритеты.

Как сообщал ЦАМТО, оборонное ведомство Аргентины в течение последнего десятилетия неоднократно пытались приобрести новые боевые самолеты, но программы завершались неудачно по политическим и/или финансовым причинам. В частности, сообщалось об оценке возможности покупки самолетов "Кфир" компании Israel Aerospace Industries (IAI), "Мираж" F.1 компании Dassault, "Грипен" компании Saab, европейских "Тайфун", российских Су-24, а также M-346FT группы Leonardo и чешских L-159 ALCA.

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Страны
Аргентина
Россия
Чехия
Южная Корея
Продукция
C-27J
EF-2000
FA-50
Gripen NG
L-159
M-346
Су-24
Компании
Airbus
BAE Systems
Dassault
IAI
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