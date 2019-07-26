Китай произвел первый успешный запуск коммерческой ракеты-носителя

Китай впервые в своей истории осуществил запуск коммерческой ракеты-носителя, которая успешно вывела в околоземное пространство два научных спутника. Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика ракеты.

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Китайская компания Beijing Starcraft Glory, также известная как iSpace, провела успешный запуск ракеты-носителя SQX-1 Y1 (Гипербола-1), тем самым став первой китайской частной компанией, успешно осуществившей космический запуск. Ракета стартовала с космодрома Цзюцюань, расположенного на территории северо-западной провинции Ганьсу. Сообщается, что через некоторое время после старта ракета успешно вывела в космос два научных спутника и "полезную нагрузку", которые успешно вышли на заданную орбиту на высоте 300 км.

В Китае отмечают, что данный запуск стал исторически важным для китайских частных компаний, занимающихся космическими разработками. Более ранние попытки запуска китайских коммерческих ракет закончились неудачей.

Разрешение частным компаниям самостоятельно заниматься разработкой ракет и спутников, а также их запуском, в Китае выдали в 2014 году. Благодаря этой инициативе в Пекине намерены существенно расширить свою долю на рынке мировых услуг по доставке грузов в космос.

Малогабаритная ракета "Гипербола-1" (SQX-1) является четырехступенчатой ракетой-носителем. Максимальный диаметр - 1,4 метра, длина – 20,8 метра, ракета может вывести на гелиосинхронную орбиту до 260 килограммов полезной нагрузки.