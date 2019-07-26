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26.07.2019
Военно-промышленный курьер

На эстонской базе НАТО будет построен тоннель для танков

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Источник изображения: vpk-news.ru

У шоссе Пярну – Раквере - Сымеру поблизости от военной базы НАТО "Тапа", где располагается иностранный военный контингент, начнется строительство туннеля для военной техники. Туннель станет частью специальной дороги протяженностью 5 км, которая свяжет военный городок с полигоном, сообщает портал err.ee.

Строительные работы выполнит по заказу департамента шоссейных дорог и Центра оборонных инвестиций предприятие GRK Infra AS. Большинство участков специальной дороги к настоящему времени готовы. Кроме туннеля, остается построить переезд через железную дорогу Тапа -Таллин. В департаменте шоссейных дорог заверили, что строительные работы не создадут помех движению обычного транспорта.

На территории военного городка Тапа будет располагаться разделенный на зоны участок, на котором будут железобетонные хранилища, а также прилегающие сети дорог, площадки и подсобные здания.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Эстония
Проекты
NATO
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