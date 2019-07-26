Канада официально запросила новые истребители

За право носить на фюзеляже кленовый лист посоревнуются шведские, британские и американские истребители. Вчера, 24 июля, портал janes.com сообщил о том, что Служба государственных услуг и закупок Канады направила запрос о предоставлении предложений четырём производителям самолётов.

На начальном этапе тендера рассматривалась продукция пяти компаний: Lockheed Martin, Boeing, Saab, Dassault и Airbus. Самолёты, среди которых ВВС Канады планировали выбирать свою новую основу, — F-35, Super Hornet, Typhoon, Rafale и Gripen. В запросе о предоставлении предложений фигурируют уже четыре модели: канадская сторона исключила французский Rafale.

Истребители CF-18 Hornet. Источник изображения: adbr.com.au

Как и прежде, для канадских ВВС планируется закупить 88 истребителей для замены устаревающих CF-18 Hornet. Подписание контракта с победителем запланировано на 2022 год, поставки самолётов должны начаться в 2025 году. При этом Служба государственных услуг и закупок Канады пояснила, как будут оцениваться предложения, и выдвинула довольно жёсткие требования для участников. Так, максимальное число баллов (60%) будет начислено за технические возможности самолёта, тогда как стоимость и экономическая выгода оцениваются в 20% каждая.

Кроме того, согласно требованиям Службы государственных услуг и закупок Канады, участники тендера должны предоставить чёткий план экономических выгод для страны, стоимостью соизмеримой с сумой контракта (порядка $15 млрд). Максимальный балл по этой позиции получат участники, которые предоставят контрактные гарантии.