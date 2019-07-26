Новикомбанк направил на развитие промышленности 174 млрд. рублей

ЦАМТО, 25 июля. В первом полугодии 2019 года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, принял участие в самых масштабных международных форумах: ПМЭФ-2019, "Армия-2019", "Иннопром-2019" и МВМС-2019.

В рамках мероприятий заключены соглашения о финансировании промышленных предприятий на общую сумму 174 млрд. руб.

Участие в самых знаковых деловых мероприятиях позволяет Банку укреплять сотрудничество с действующими клиентами, а также привлекать новых заемщиков, оказывая, таким образом, серьезную поддержку развитию отечественной промышленности. Среди крупнейших сделок, заключенных на прошедших в 2019 году форумах, можно отметить ряд кредитных соглашений с компаниями ОДК на общую сумму 35 млрд. руб., соглашение о финансировании ОАК на сумму 25 млрд. руб., а также ряд проектов с холдингом Швабе на общую сумму 10 млрд. руб.

Новикомбанк предоставляет клиентам широкий спектр финансовых услуг: организация финансирования с использованием всех доступных сегодня инструментов господдержки, кредитование, гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, в том числе, с использованием казначейских продуктов управления и контроля финансовых потоков, а также зарплатное обслуживание. Новикомбанк участвует в гражданских программах государственного значения, таких как создание авиационных двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов, в том числе для авиалайнера МС-21, в проектах "Умный город", "Энергосервис", который позволяет повысить энергоэффективность в масштабах всей страны и др.

В августе Новикомбанк примет участие в Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) и выступит в роли генерального финансового партнера. В рамках МАКС-2019 планируется подписание ряда соглашений на общую сумму порядка 50 млрд. руб. Таким образом, Новикомбанк к концу года направит на развитие промышленности свыше 200 млрд. руб., что более чем вдвое превышает результаты 2018 года. В 2018 году на выставках Новикомбанк подписал ряд соглашений на общую сумму порядка 100 млрд. руб.

"Новикомбанк уже свыше 25 лет сотрудничает с ведущими промышленными предприятиями страны, имеет уникальный опыт и понимание специфики их запросов на финансирование. Сегодня особая миссия Банка состоит в том, чтобы оказывать поддержку предприятиям ОПК в диверсификации своей деятельности для увеличения доли гражданской продукции в выручке. В первую очередь, Новикомбанк разрабатывает широкий перечень финансовых инструментов для поддержки предприятий Госкорпорации Ростех, который является нашим акционером. Реализуя стратегию, в рамках которой Новикомбанк становится ключевым центром финансирования и поддержки предприятий Ростеха, мы считаем крайне важным участвовать во всех значимых для нашего акционера мероприятиях", – отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Новикомбанка.