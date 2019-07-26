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26.07.2019
ЦАМТО

ВС Филиппин получили российские гранатометы РПГ-7В2

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РПГ-7В2
Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В2.
Источник изображения: Завод имени В.А. Дегтярева

ЦАМТО, 25 июля. Как сообщил 24 июля Asiapacificdefensejournal.com, СВ Филиппин недавно получили партию из нескольких сотен заказанных в России противотанковых гранатометов РПГ-7В2, а также сопутствующих боеприпасов и принадлежностей.

По данным филиппинского ресурса MaxDefense Philippines, поставка была выполнена в июле 2019 года. Новые гранатометы предназначены для замены устаревших 90-мм безоткатных орудий М67, состоящих на вооружении СВ Филиппин

Как сообщал ЦАМТО, министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана и генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев в присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу подписали соглашение о поставке гранатометов РПГ-7В и боеприпасов к ним в октябре 2017 года в кулуарах 4-го совещания министров обороны стран-членов АСЕАН в Кларке, Пампанга. Договор предусматривает поставку 744 гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним на сумму 408 млн. песо. (7,63 млн. долл.).

В июне 2018 года Министерство бюджета и управления Филиппин выпустило специальное распоряжение о выделении средств SARO (Special Allotment Release Order) в объеме 408 млн. песо на приобретение РПГ в рамках пересмотренной первого этапа "Программы модернизации ВС Филиппин".

Поставка была отложена на некоторое время из-за вопросов, возникших в связи с принятием США закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

В настоящее время на вооружении СВ Филиппин также имеется произведенный в Болгарии компанией Arsenal JS Co. вариант РПГ-7, носящий обозначение ATGL-L (Anti-Tank Grenade Launchers – Light), и небольшое количество РПГ "Тип-69" китайской корпорации NORINCO, безвозмездно переданных правительством КНР. Они применялись во время операции против террористов в Марави в 2017 году.

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