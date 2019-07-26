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26.07.2019
Военное обозрение

Прототип космического корабля Starhopper SpaceХ опять не взлетел

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Вторая попытка поднять в воздух экспериментальный космический корабль Starhopper компании SpaceX Илона Маска опять закончилась неудачей. Об этом сообщает Space.com.

космический аппарат Starhopper

Источник изображения: ©SpaceX

Испытания экспериментального космического корабля Starhopper, предназначенного для доставки астронавтов и грузов на Луну и Марс, проводятся на полигоне SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. Всего запланировано три этапа "воздушных" испытаний. На первом этапе корабль должен оторваться от земли и подняться на высоту в 20 метров, на втором - уже на 500, а на третьем - достигнуть высоты в 5 километров.

Установленный на площадке корабль выпустил столб пламени и дыма, после чего отключился, так и не взлетев. Причина инцидента не называется, степень повреждения аппарата оценивается как незначительная. Это уже третий пожар на данном космическом аппарате за этот месяц. Первый произошел в начале июля, тогда был причинен ущерб на сумму от 50 до 100 тысяч долларов. Причина инцидента не называлась. Второй пожар произошел 17 июля во время тестирования двигателя Raptor, установленного на космическом корабле.

Starhopper — это базовая версия ракеты Starship, предназначенной для отправки на Луну и Марс астронавтов, а в будущем и космических туристов. Starhopper намного меньше Starship, однако установленное на нем оборудование полностью соответствует старшей модели.

Ранее сообщалось, что Starship должен стать самым крупным и грузоподъемным пилотируемым космическим кораблем в истории. Илон Маск заявил о планах создать космический корабль, который будет вмещать в себя 100 колонистов. Впрочем, концепция уже несколько раз претерпевала изменения, так что неизвестно, что получится в итоге.

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